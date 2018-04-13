Минюст опроверг разрешение физлицам оказывать услуги такси
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство юстиции Узбекистана опровергло информацию о том, что физическим лицам с 1 июня 2018 года разрешат оказывать услуги такси.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство юстиции Узбекистана опровергло информацию о том, что физическим лицам с 1 июня 2018 года разрешат оказывать услуги такси.
Как сообщили агентству в
«Данная норма пока не включена в законодательство, но этот вопрос все еще находится в проработке», — отметили в
При этом собеседник не смог ответить, почему ранее в
Напомним, что действующее отечественное законодательство разрешает осуществлять перевозку пассажиров только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом — таксопарком.
Затем необходимо будет оформить свое авто нотариально, то есть передать его юридическому лицу, получить специальный номер серии ТТ. В результате автовладелец будет принят как наемный работник и получит трудовую книжку.
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