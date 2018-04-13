Минюст опроверг разрешение физлицам оказывать услуги такси

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили агентству в пресс-службе Минюста, эта норма не включена в указ президента «О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса», подписанный в среду.

«Данная норма пока не включена в законодательство, но этот вопрос все еще находится в проработке», — отметили в пресс-службе министерства.

При этом собеседник не смог ответить, почему ранее в телеграмм-канале ведомства были размещены сведения, недвусмысленно указывающие на то, что физические лица в форме индивидуальных предпринимателей смогут с 1 июня 2018 года оказывать услуги такси. Эту информацию затем распространили ведущие электронные СМИ Узбекистана и ряд иностранных новостных агентств.

Напомним, что действующее отечественное законодательство разрешает осуществлять перевозку пассажиров только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом — таксопарком.