«Газпром» снабдит газом Словению
Монополия заключила с Любляной контракт до 2023 года.
Монополия заключила с Любляной контракт до 2023 года.
«Газпром» и словенский Geoplin заключили новый среднесрочный контракт на поставку газа взамен предыдущего 25-летнего соглашения, заключенного в 1992 году. Контрактный объем был сокращен с 830 млн до 600 млн кубометров в год, а срок контракта составит только пять лет — до 2023 года. «Газпром» в последнее время активно закрепляет за собой традиционные рынки, на которых его позиции ранее пошатнулись, договорившись о поставках в Хорватию, Грузию и Азербайджан.
«Газпром» и подконтрольный словенскому правительству трейдер Geoplin заключили контракт на поставку газа до 2023 года объемом 600 млн кубометров. Тем самым был заменен 25-летний контракт на поставку объемом 830 млн кубометров, который был заключен в 1992 году и истек 31 декабря 2017 года.
«В этом году исполняется 40 лет с даты начала поставок российского газа в Словению в 1978 году. Компания ''Геоплин д.о.о. Любляна'' является нашим давним партнером. Уверен, что новый контракт на поставки природного газа укрепит отношения между нашими компаниями и откроет новую страницу в истории энергетического сотрудничества двух стран», — заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на церемонии подписания.
Сокращение срока контракта и снижение контрактного объема является весьма типичным для новых соглашений «Газпрома», поскольку европейские потребители больше не хотят быть связаны долгосрочными соглашениями и крупными обязательствами по
Так, осенью 2017 года был подписан среднесрочный контракт на поставку газа в Хорватию, а в конце года — в Азербайджан. В начале года были достигнуты договоренности о поставках газа в Грузию в рамках отдельного контракта (до этого Тбилиси получал российский газ в основном в качестве платы за транзит газа в Армению).
Юрий Барсуков.
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