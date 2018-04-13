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17:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Газпром» снабдит газом Словению

Монополия заключила с Любляной контракт до 2023 года.

Источник: Reuters

«Газпром» и словенский Geoplin заключили новый среднесрочный контракт на поставку газа взамен предыдущего 25-летнего соглашения, заключенного в 1992 году. Контрактный объем был сокращен с 830 млн до 600 млн кубометров в год, а срок контракта составит только пять лет — до 2023 года. «Газпром» в последнее время активно закрепляет за собой традиционные рынки, на которых его позиции ранее пошатнулись, договорившись о поставках в Хорватию, Грузию и Азербайджан.

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«Газпром» и подконтрольный словенскому правительству трейдер Geoplin заключили контракт на поставку газа до 2023 года объемом 600 млн кубометров. Тем самым был заменен 25-летний контракт на поставку объемом 830 млн кубометров, который был заключен в 1992 году и истек 31 декабря 2017 года.

«В этом году исполняется 40 лет с даты начала поставок российского газа в Словению в 1978 году. Компания ''Геоплин д.о.о. Любляна'' является нашим давним партнером. Уверен, что новый контракт на поставки природного газа укрепит отношения между нашими компаниями и откроет новую страницу в истории энергетического сотрудничества двух стран», — заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на церемонии подписания.

Сокращение срока контракта и снижение контрактного объема является весьма типичным для новых соглашений «Газпрома», поскольку европейские потребители больше не хотят быть связаны долгосрочными соглашениями и крупными обязательствами по take-or-pay. Развитие биржевой торговли газом в Европе теперь дает потребителям возможность закупить дополнительные объемы в случае холодной зимы сверх контракта. Кроме того, большинство европейских газовых компаний сомневается в перспективах роста спроса на газ в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем «Газпром» в последние годы успешно укрепляет с помощью среднесрочных контрактов свои позиции на традиционных рынках для российского газа, с которых компания, однако, вынуждена была на время уйти.

Так, осенью 2017 года был подписан среднесрочный контракт на поставку газа в Хорватию, а в конце года — в Азербайджан. В начале года были достигнуты договоренности о поставках газа в Грузию в рамках отдельного контракта (до этого Тбилиси получал российский газ в основном в качестве платы за транзит газа в Армению).

Юрий Барсуков.

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