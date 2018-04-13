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18:22 (мск), источник: АиФ Самара

Правительственная комиссия одобрила строительство пр. К. Маркса в Самаре

Проспект Карла Маркса и свяжет транспортные артерии Самары с дорогами федерального и областного значения.

В пятницу, 13 апреля, в рамках Красноярского экономического форума прошло заседание правительственной комиссии по транспорту под председательством зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича. одобрила финансирование на 2019−2024 гг. проекта первого этапа строительства проспекта Карла Маркса (на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги города Самары), представленного главой региона Дмитрием Азаровым, сообщает региональное правительство.

Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 млрд. рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников.

Строительство автомагистрали было предусмотрено во всех Генеральных планах развития Самары, начиная с 1937 года. Это один их самых долгожданных и важных объектов городской транспортной инфраструктуры. О необходимости строительства магистрали неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась.

Системная работа по подготовке обоснования проекта и поиску источников финансирования стала одним из приоритетов для Дмитрия Азарова с первых дней его назначения на пост главы региона. Необходимость строительства магистрали руководитель области последовательно отстаивал на федеральном уровне. В конце 2017 года проект первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией в Министерстве транспорта РФ.

Проспект Карла Маркса после завершения всех этапов строительства станет единственной транспортной осью, пересекающей все районы города Самары и свяжет городские транспортные артерии с дорогами федерального и областного значения. Вектор развития автомагистрали позволит разгрузить густонаселенные районы и обеспечить транспортную доступность территориям перспективной застройки. Кроме того, появление магистрали даст толчок развитию жилищного строительства.

Также в ходе заседания правительственной комиссии было принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков дорог, формирующих единую федеральную сеть и являющихся продолжением федеральных трасс.

Самарская область передаст в федеральную собственность 61 км обводной автодороги Самары от трассы «Урал» до трассы «Самара-Волгоград» и 34 км обводной автодороги в районе Сызрани. Передача участков дорог позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будет вестись из федеральной казны.

Еще один вопрос, рассмотренный комиссией, касался включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров. Сегодня в ходе заседания были рассмотрены различные варианты прохождения автодорожного маршрута «Европа — Западный Китай». До принятия окончательного решения будет проведен анализ технико-экономического обоснования маршрутов. Вместе с тем, правительственная комиссия отметила важность строительства мостового перехода через Волгу, необходимого для разгрузки существующего переезда в районе Тольятти. По итогам заседания в протоколе отражена рекомендация поддержать проект строительства моста.

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