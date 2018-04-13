Операторы начнут блокировку Telegram с 16 апреля
Адреса для блокировки добавят в выгрузку для операторов связи и
Адреса для блокировки добавят в выгрузку для операторов связи и
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и
«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — сказал собеседник агентства.
Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.
В России13 апреля 2018 В Минкомсвязи сообщили о готовности россиян обходить блокировку TelegramЧитать подробнее.
Вместе с тем суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Однако ранее представители Telegram заявляли о невозможности исполнить требования предоставить ФСБ данные, необходимые для дешифровки сообщений пользователей.
В пятницу основатель Telegram Павел Дуров на фоне решения российского суда о блокировке мессенджера на территории РФ заявил, что «конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу
«В Telegram мы можем себе позволить не заботиться о выручке и продажах рекламы», — подчеркнул Дуров в своем
На своей странице «ВКонтакте» Дуров сообщил, что Telegram будет использоваться встроенные методы обхода блокировок. Он посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем с соединением, а также скачивать обновления для приложения в магазинах AppStore или Google Play.
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