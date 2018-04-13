Правительство России одобрило проект Восточного выезда из Уфы

— Правительственная комиссия поддержала это решение. Собственно говоря, на сегодняшний день мы имеем следующее заключение комиссии: этот проект поддержан на федеральном уровне, и после получения финансирования (а финансирование со стороны Российской Федерации обеспечивается в этом году в районе 550 млн рублей) уже можно приступать к началу его реализации, — прокомментировал Хамитов.