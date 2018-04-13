Правительство России одобрило проект Восточного выезда из Уфы
Правительственная комиссия одобрила проект Восточного выезда из Уфы. Заседание комиссии по транспорту состоялось в рамках Красноярского экономического форуме.
Правительственная комиссия одобрила проект Восточного выезда из Уфы. Заседание комиссии по транспорту состоялось в рамках Красноярского экономического форуме.
Делегацию Башкирии возглавил глава республики Рустэм Хамитов.
— Правительственная комиссия поддержала это решение. Собственно говоря, на сегодняшний день мы имеем следующее заключение комиссии: этот проект поддержан на федеральном уровне, и после получения финансирования (а финансирование со стороны Российской Федерации обеспечивается в этом году в районе 550 млн рублей) уже можно приступать к началу его реализации, — прокомментировал Хамитов.
Добавим, что проект Восточного выезда подразумевает завершение строительства автомобильного тоннеля от проспекта Салавата Юлаева на набережную реки Уфы под улицей Менделеева. В рамках выезда построят мост через Уфимку и дорогу до трассы М5. Дорога эта будет платной Стоимость строительства — 34 млрд рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.