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20:57 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Правительство России одобрило проект Восточного выезда из Уфы

Правительственная комиссия одобрила проект Восточного выезда из Уфы. Заседание комиссии по транспорту состоялось в рамках Красноярского экономического форуме.

Делегацию Башкирии возглавил глава республики Рустэм Хамитов.

— Правительственная комиссия поддержала это решение. Собственно говоря, на сегодняшний день мы имеем следующее заключение комиссии: этот проект поддержан на федеральном уровне, и после получения финансирования (а финансирование со стороны Российской Федерации обеспечивается в этом году в районе 550 млн рублей) уже можно приступать к началу его реализации, — прокомментировал Хамитов.

Добавим, что проект Восточного выезда подразумевает завершение строительства автомобильного тоннеля от проспекта Салавата Юлаева на набережную реки Уфы под улицей Менделеева. В рамках выезда построят мост через Уфимку и дорогу до трассы М5. Дорога эта будет платной Стоимость строительства — 34 млрд рублей.

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