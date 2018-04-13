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19:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсии «на Радуницу» Белпочта выплатит заранее

Белорусская почта приняла решение о досрочной выплате пенсий и иных пособий, платеж которых выпадает на 17 апреля 2018 года, сообщается на сайте РУП.

Источник: Комсомольская правда

Досрочные выплаты будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.

Например, в Минске выплаты уже начались в пятницу, 13 апреля.

В субботу за пенсиями и пособиями могут приходить жители Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областей, а также пенсионеры, обслуживающиеся в сельских почтовых отделениях Гомельщины и Гродненщины.

В понедельник, 16 апреля, пенсии заплатят в отделениях почты Витебска и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.

На праздник 17 апреля в штатном режиме откроются лишь дежурные отделения Белпочты, их режим работы сообщат при необходимости по телефону 154.

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