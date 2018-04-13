Пенсии «на Радуницу» Белпочта выплатит заранее

Источник: Комсомольская правда

Досрочные выплаты будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.

Например, в Минске выплаты уже начались в пятницу, 13 апреля.

В субботу за пенсиями и пособиями могут приходить жители Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областей, а также пенсионеры, обслуживающиеся в сельских почтовых отделениях Гомельщины и Гродненщины.

В понедельник, 16 апреля, пенсии заплатят в отделениях почты Витебска и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.