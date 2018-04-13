Пенсии «на Радуницу» Белпочта выплатит заранее
Белорусская почта приняла решение о досрочной выплате пенсий и иных пособий, платеж которых выпадает на 17 апреля 2018 года, сообщается на сайте РУП.
Белорусская почта приняла решение о досрочной выплате пенсий и иных пособий, платеж которых выпадает на 17 апреля 2018 года, сообщается на сайте РУП.
Досрочные выплаты будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.
Например, в Минске выплаты уже начались в пятницу, 13 апреля.
В субботу за пенсиями и пособиями могут приходить жители Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областей, а также пенсионеры, обслуживающиеся в сельских почтовых отделениях Гомельщины и Гродненщины.
В понедельник, 16 апреля, пенсии заплатят в отделениях почты Витебска и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.
На праздник 17 апреля в штатном режиме откроются лишь дежурные отделения Белпочты, их режим работы сообщат при необходимости по телефону 154.
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