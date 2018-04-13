Лекарство от санкций: к чему приведет запрет товаров из США

Источник: AP 2018

Законопроект о «мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» был внесен в Госдуму в пятницу, 13 апреля, лидерами всех четырех парламентских фракций. Проект не предполагает автоматического эмбарго — окончательное решение, что именно запрещать и как, должен принимать президент, а исполнять запрет будет правительство.

По сути, документ лишь описывает возможности и никого не обязывает запрещать поставки товаров и услуг.

«Список достаточно широкий, можно выбирать из набора мер в зависимости от ситуации», — сказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

Эксперты отмечают, что объемы торговли России с США в целом невелики, поэтому ограничения не нанесут большого ущерба американской экономике. Зато запрет на поставки отдельных товаров — например, фармацевтики и авиационной продукции — может повредить самой России.

Есть несколько отраслей, в которых роль России велика — отказ от сотрудничества в этих областях может быть чувствительным для Америки. Но последствия и для российских компаний также могут быть серьезными — например, в случае с поставками российского титана в США, необходимого для корпорации Boeing.

«Мы просто рубим себе пальцы»

В законопроекте говорится, что Россия может прекратить или приостановить сотрудничество с США в «отрасли авиастроения». При этом конкретные меры не упоминаются.

Любые меры в этом направлении неизбежно нанесут ущерб российской авиации, считает независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич, который в прошлом работал конструктором в КБ «Сухого». «Это глупость и тупость — как хотите называйте», — говорит он.

По мнению эксперта, в случае прекращения сотрудничества с американской компанией Boeing в России эти самолеты не будут обслуживаться и перестанут летать.

«У нас нет своей авиации, если мы сейчас попробуем прекратить какие-то связи с Boeing, чтобы Boeing потерял деньги от того, что ему не дают работать в России — у нас сразу половина парка среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов перестанет летать! Мы просто рубим себе пальцы!» — возмущается эксперт.

Депутатам также важно помнить, что двигатели для самого нового российского самолета МС-21 поставляет американская компания Pratt&Whitney, напоминает авиационный обозреватель Анастасия Дагаева. Российский аналог двигателя для МС-21 только проходит испытания и еще не сертифицирован.

Неясно, имели ли в виду депутаты контракты на поставку самолетов в Россию. В любом случае сейчас новых соглашений с Boeing нет, авиалайнеры поставляются по старым контрактам, говорит Дагаева. По ее мнению, под понятие «сотрудничество в авиастроении» может подпадать в том числе инженерный и конструкторский центр Boeing в России — крупнейший за пределами США.

Титан для Америки

Кроме того, у Boeing есть совместное предприятие с российским производителем титана «ВСМПО-Ависма». «На Россию приходится более трети титановых деталей, идущих в производство Boeing. И это очень серьезные контракты. Если речь об этом, то это сильный удар», — считает Дагаева.

Если Россия введет запрет на поставки титановых деталей в США, то удар будет не только по Boeing. В «ВСМПО-Ависма» 13 апреля заявили, что такой запрет негативно скажется и на российской титановой отрасли.

Компания рискует навсегда потерять рынок в случае запрета на работу с США, говорится в заявлении «ВСМПО-Ависма».

«Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — предупредила компания.

«Компания Boeing знает о законопроекте и следит за ситуацией, чтобы понять, какое влияние это может оказать на наш бизнес в России», — сообщила Би-би-си руководитель по связям с общественностью Boeing в России и СНГ Елена Александрова.

Двигатели для ракет

Депутаты также предлагают запретить сотрудничество России и США в «ракетно-двигательной отрасли». Сотрудничество в этой области развивается в одном направлении — Россия поставляет в США двигатели РД-180, которые в Америке пока заменить нечем.

«Мы с одной стороны хотим, чтобы американцы нас взяли в программу создания лунной станции на перспективу, а сейчас прекращаем поставки двигателей», — недоумевает Лукашевич.

Кроме того, если будут введены запретные меры в отношении Boeing, может ухудшиться сотрудничество по Международной космической станции, где Boeing выполняет функции главного подрядчика.

«Если мы наезжаем на фирму в одной области, то она может ответить нам в другой. Мы сейчас их ударим по авиации, Boeing психанет — и ударит нас по космонавтике», — опасается Лукашевич.

В НПО «Энергомаш» Русской службе Би-би-си предложили обратиться за комментарием в «Роскосмос». В корпорации «Роскосмос» от комментариев отказались.

Американские лекарства

Запрет может коснуться и поставок американских лекарств — кроме тех, у которых нет аналогов, российских или иностранных.

Это самая болезненная часть санкционого списка, считают опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты.

«Предлагаю начать с Госдумы — пусть депутаты откажутся от американских препаратов. Если эксперимент удастся, то пусть переносят его на всю Россию», — возмущается руководитель «Клиники амбулаторной онкологии и гематологии» Михаил Ласков.

По подсчетам аналитического агентства RNC Pharma, в 2017 году на американские компании пришлось 13% импорта лекарств в Россию (82 млрд рублей, из них 45 млрд — препараты, у которых есть аналоги).

Поставки идут как непосредственно из США, так и из еще 25 стран мира, в основном Европы, где у американских фармкомпаний есть производства. Под запрет могут попасть и те, и другие.

Страну происхождения лекарства определить непросто, считает аналитик Headway Company Людмила Баландина: «Американские производители — это кто? Если препарат американского бренда фасуется в России, считается ли он американским? А если в Венгрии? Есть понятие «держатель регистрационного удостоверения», есть «страна производства», есть «компания-упаковщик».

Производство многих иностранных препаратов, которые поставляются в Россию, локализовано — иностранные компании заключают контракт с российскими заводами на упаковку, расфасовку или же производство с нуля.

Пока неизвестно, сочтет ли Госдума в своем законопроекте эти препараты американскими.

Американская Pfizer поставляет в Россию онкопрепарат «Сутент» и средство от эректильной дисфункции «Виагра». Johnson & Johnson продает средства от лимфомы «Велкейд», от рака предстательной железы «Зитига» и ВИЧ «Презиста».

В портфеле этих компаний есть препараты, имеющие аналоги на российском рынке. «Если препарат-аналог хорошего качества, то у пациента не должно возникнуть проблем, если ему придется поменять марку лекарства, — считает Ласков из “Клиники амбулаторной онкологии и гематологии”. — Но дженерики не всегда бывают качественными».

«Я думаю, российские производители быстро смогут выйти на нужные мощности, и перебоев с поставками не будет», — считает Алексей Михайлов из пациентской организации «Коалиция по готовности к лечению».

Окончательный список препаратов будет составлять правительство.

«Продукт не заметен»

Возможный запрет или ограничение на поставку сельскохозяйственной продукции из США, который также предусмотрен законопроектом, вряд ли как-то существенно отразится на российском продовольственном рынке, полагают эксперты, опрошенные Би-би-си.

«Все ключевые позиции и так под запретом», — объясняет генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Россия в 2014 году ввела продуктовое эмбарго на поставки продовольствия из США и стран Европы.

По словам Рылько, сейчас в Россию поставляются лишь небольшие объемы продуктов питания из США — например, продукты глубокой переработки мяса. Их запрет вряд ли окажет серьезное влияние на рынок.

Однако эксперты отмечают неопределенные формулировки законопроекта. Директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель отмечает, что депутаты говорят о возможном запрете импорта из других стран.

В законопроекте речь идет о запрете продовольствия из стран, которые поддерживают санкции США, говорил в пятницу вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Неясно, должны ли распространяться предлагаемые ограничения на структуры американских компаний, работающие в России и Европе.

В последнем случае может пострадать российский птицеводческий рынок, опасается управляющий партнер агентства Agro and food communications Илья Березнюк.

А еще депутаты пригрозили запретить американский алкоголь. Хотя он не занимает сколько-нибудь заметную долю на рынке России, рассказал Би-би-си руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. В большинстве категорий, по его словам, доля американских товаров не превышает 0,2−2% рынка.

«Продукт не заметен для обычного нормального россиянина», — уверен Дробиз.

Исключением оказался рынок виски: в прошлом году, по его словам, в Россию было завезено 300 тысяч литров американского виска, что примерно составляет 10% от импорта этого напитка.

Кроме того, в прошлом году в Россию было завезено 1,5 млн литров калифорнийских вин, это около 2% всего импорта, отмечает Дробиз.

«Американская продукция в России предназначена для состоятельных потребителей — чиновники, депутаты, менеджеры с высокими зарплатами от 100 тысяч рублей и выше», — объясняет эксперт.

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Дробиз полагает, что от возможного запрета американские компании не пострадают, а также он не затронет российские компании, которые завозят продукцию. Запрета на импорт алкогольной продукции из Европы Дробиз не ожидает.

Профессор РЭШ Наталья Волчкова отмечает, что значительная часть алкоголя и табачной продукции производится на заводах международных корпораций в разных странах. В самом законопроекте прописаны ограничения на продукцию, страной происхождения которой являются США. Но если товар был производен на заводе американской компании в России или Европе, то он не должен попасть под это ограничение, объясняет Волчкова.

Именно такая ситуация складывается на рынке табачной продукции (в законопроекте есть предложение о запрете американского табака), считает глава ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов.

«Нежелательные» товарные знаки

В законопроекте упоминается такая контрмера, как «исчерпание исключительных прав на товарные знаки» в отношении американских товаров. Речь идет о том, чтобы оригинальную продукцию ввозить в Россию без участия официального дистрибьютора.

С 2002 года, если товар куплен в Европе и поставлен в Россию с целью продажи, реализовать его можно только с разрешения компании, объясняет профессор РЭШ Наталия Волчкова. Когда через российскую таможню проходят товары, у перевозчика спрашивают, есть ли у него разрешение от компании-производителя.

Меры, которые описаны в законопроекте, могут способствовать росту «параллельного импорта», считает адвокат партнер бюро «Скрябин и партнеры» Сергей Кидяев.

«В то же время, большинство товарных знаков правообладателей из США имеют международную регистрацию и широко узнаваемы, поэтому я не уверен, что в России кто-то сможет зарегистрировать товарный знак — той же Coca-Cola, например», — иронизирует Кидяев.

Если законопроект будет принят в нынешнем виде, стоит опасаться жалоб на Россию в международные инстанции, считает Кидяев.

Россия является участником международных соглашений в области охраны прав на товарные знаки, которые обязывают страны принимать меры для обеспечения правовой защиты иностранных правообладателей, говорит адвокат.

Замглавы думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов в разговоре с Би-би-си признал, что пункт законопроекта, касающийся товарных знаков, содержит «очень обтекаемую формулу».

«Фактически это может значить, что некоторые [товарные знаки] будут признаны нежелательными — по крайней мере, они лишатся защиты», — сказал депутат.

Емельянов допустил, что в определенном случае американские товары смогут производиться в России без разрешения правообладателя — в том случае, если есть «технологии и оборудование». «Но что точно имеется в виду — практика покажет», — резюмировал депутат.

Уран для Америки

В законопроекте также говорится о возможном прекращении сотрудничества в атомной отрасли.

На американском рынке «Росатом» представлен через «Техснабэкспорт» — компанию, осуществляющую поставки урановой продукции и услуг по обогащению природного урана по долгосрочным контрактам, рассказывает Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

«Росатом» также поставляет в США ядерное топливо. Еще госкорпорации принадлежит канадская уранодобывающая компания Uranium One, у которой в США есть предприятия по добыче.

Хохлов предполагает, что термин «международное сотрудничество» не предполагает отказ от исполнения коммерческих обязательств. В 2016 году в «Росатоме» заявляли, что ограничений на поставки урановой продукции в США не будет, напоминает он.

«Американские компании в данном случае выступают в качестве покупателей, и отказ от исполнения скажется негативно на самом “Росатоме” — как с точки зрения потери части выручки, так и в части репутации надежного партнера», — говорит Хохлов.