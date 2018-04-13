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23:18 (мск), источник: Zakon.kz

Какие товары подорожают из-за колебания курса

С прилавков пока торгуют запасами.

Источник: Zakon.kz

Доллар показывает незначительный рост. Колебания на валютном рынке могут привести к росту цен на товары и услуги. Казахстанцам уже придется платить больше за авиабилеты, отдых и даже некоторые продукты питания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

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Ещё на 1 тенге 33 тиын вырос доллар, остановившись на отметке 328. Волнуются и потребители: вслед за этим может подняться и стоимость товаров и услуг. Ценники на социально значимые продовольственные товары пока неизменны, но скачок неизбежен на импортные фрукты, овощи и молочную продукцию — то, что приобретают за валюту. С прилавков пока торгуют запасами.

Рынок строительных материалов более устойчив. Магазины заполнены товарами российского производства. В соотношении тенге / рубль казахстанская валюта в плюсе. Цены могут вырасти, только если подорожает топливо. Что касается импортных запчастей, возможно постепенное повышение.

Руководитель сети магазинов строительных материалов Рамиль Киреев:

— Нам все время нужно держать европейский товар в больших товарных запасах. Логистика составляет в пределах месяца. И такие колебания могут влиять только в долгосрочной перспективе. Даже новый товар у нас будет реализовываться с постепенным повышением.

По такому же принципу работают и поставщики электроники. Стремительно взлетела стоимость на перелёты. Изменились тарифы на международные направления. Зато на внутренние рейсы курс тенге не повлияет.

Из-за валютного скачка выросли цены и на отдых. В долларах и евро стоимость путёвок осталась прежней, однако при пересчёте в тенге сумма увеличилась. Вероятно, что для казахстанцев туры будут дорожать и дальше. Как заявляют туроператоры, многие спешат позаботиться о своём летнем отдыхе уже сейчас. Изменения в прейскурант внесут и организаторы свадеб и других торжеств.

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Организатор развлекательных мероприятий Анастасия Лебедева:

— Наблюдается заметный рост цен уже сейчас. И до конца года планируется повышение цен до 30%. Наши декораторы закупаются у иностранных поставщиков элементы декора, материалы. И себестоимость материалов растет. Одна из категорий — это букинг артистов: у них гонорары все либо в долларах, либо в евро.

Организатор развлекательных мероприятий Рамиль Беляков:

— Подорожание неизбежно! На примере прошлой девальвации, если мероприятие стоило 200 тысяч тенге, то стало стоить 350, на 40% больше.

Однако, несмотря на все пугающие, на первый взгляд заявления, экономисты заверяют: на колебание цены главным образом влияет негативный настрой.

Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Сергей Домнин:

— Несмотря на то, что в Казахстане уже третий год проводится политика дедолларизации, все равно экономическая жизнь довольно высоко долларизированна. И, конечно же, любая информация по курсу тенге негативная, я имею в виду ослабление — сразу вылезает на все потребительские рынки в том числе. Необязательно напрямую связано. Это больше информационный эффект.

Тенге будет колебаться вслед за российским рублём не синхронно, но сонаправленно. Если американо-российские отношения ухудшатся, рубль может продолжить движение вниз, но это только один из вариантов развития событий.

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