Какие товары подорожают из-за колебания курса
С прилавков пока торгуют запасами.
С прилавков пока торгуют запасами.
Доллар показывает незначительный рост. Колебания на валютном рынке могут привести к росту цен на товары и услуги. Казахстанцам уже придется платить больше за авиабилеты, отдых и даже некоторые продукты питания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».
Ещё на 1 тенге 33 тиын вырос доллар, остановившись на отметке 328. Волнуются и потребители: вслед за этим может подняться и стоимость товаров и услуг. Ценники на социально значимые продовольственные товары пока неизменны, но скачок неизбежен на импортные фрукты, овощи и молочную продукцию — то, что приобретают за валюту. С прилавков пока торгуют запасами.
Рынок строительных материалов более устойчив. Магазины заполнены товарами российского производства. В соотношении тенге / рубль казахстанская валюта в плюсе. Цены могут вырасти, только если подорожает топливо. Что касается импортных запчастей, возможно постепенное повышение.
Руководитель сети магазинов строительных материалов Рамиль Киреев:
— Нам все время нужно держать европейский товар в больших товарных запасах. Логистика составляет в пределах месяца. И такие колебания могут влиять только в долгосрочной перспективе. Даже новый товар у нас будет реализовываться с постепенным повышением.
По такому же принципу работают и поставщики электроники. Стремительно взлетела стоимость на перелёты. Изменились тарифы на международные направления. Зато на внутренние рейсы курс тенге не повлияет.
Организатор развлекательных мероприятий Анастасия Лебедева:
— Наблюдается заметный рост цен уже сейчас. И до конца года планируется повышение цен до 30%. Наши декораторы закупаются у иностранных поставщиков элементы декора, материалы. И себестоимость материалов растет. Одна из категорий — это букинг артистов: у них гонорары все либо в долларах, либо в евро.
Организатор развлекательных мероприятий Рамиль Беляков:
— Подорожание неизбежно! На примере прошлой девальвации, если мероприятие стоило 200 тысяч тенге, то стало стоить 350, на 40% больше.
Однако, несмотря на все пугающие, на первый взгляд заявления, экономисты заверяют: на колебание цены главным образом влияет негативный настрой.
Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Сергей Домнин:
— Несмотря на то, что в Казахстане уже третий год проводится политика дедолларизации, все равно экономическая жизнь довольно высоко долларизированна. И, конечно же, любая информация по курсу тенге негативная, я имею в виду ослабление — сразу вылезает на все потребительские рынки в том числе. Необязательно напрямую связано. Это больше информационный эффект.
Тенге будет колебаться вслед за российским рублём не синхронно, но сонаправленно. Если
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