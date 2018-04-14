В Калининграде в стенах пяти жилых многоэтажек обнаружили трещины
В течение пяти месяцев «Цифровой контроль» в тестовом режиме отслеживал состояние городских объектов.
В течение пяти месяцев «Цифровой контроль» в тестовом режиме отслеживал состояние городских объектов.
Система удалённого мониторинга «Цифровой контроль» выявила трещины в стенах пяти жилых домов Калининграда. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил руководитель проекта Константин Иванов.
В течение пяти месяцев «Цифровой контроль» в тестовом режиме отслеживал состояние семи городских объектов: двух строительных площадках и пяти жилых строениях. По словам руководителя проекта, датчики не зафиксировали серьезных отклонений на стройках, но в многоквартирных домах аппаратура выявила недочёты.
«На стройках было небольшое превышение уровня шума и выброса мусора, но это не критично. В пяти жилых домах выявлены раскрытия щелей и повышенный уровень вибрации. Здесь нужно принимать меры министерству регионального контроля», — отметил Иванов.
По словам министра регионального контроля Елены Серой, парламентарии уже одобрили проект в первом чтении. Позже систему мониторинга планируют распространить на всю область.
В середине 2017 года Антон Алиханов рассказал о новых методах контроля, которые предусматривают применение телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и интернета. Этот подход позволит исключить проверки строительных и управляющих компаний с минимальным уровнем риска.
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