В Калининграде в стенах пяти жилых многоэтажек обнаружили трещины

Система удалённого мониторинга «Цифровой контроль» выявила трещины в стенах пяти жилых домов Калининграда. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил руководитель проекта Константин Иванов.

В течение пяти месяцев «Цифровой контроль» в тестовом режиме отслеживал состояние семи городских объектов: двух строительных площадках и пяти жилых строениях. По словам руководителя проекта, датчики не зафиксировали серьезных отклонений на стройках, но в многоквартирных домах аппаратура выявила недочёты.

«На стройках было небольшое превышение уровня шума и выброса мусора, но это не критично. В пяти жилых домах выявлены раскрытия щелей и повышенный уровень вибрации. Здесь нужно принимать меры министерству регионального контроля», — отметил Иванов.

«Цифровой контроль» заработает в Калининграде во второй половине 2018 года после принятия соответствующего регионального закона.

По словам министра регионального контроля Елены Серой, парламентарии уже одобрили проект в первом чтении. Позже систему мониторинга планируют распространить на всю область.