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08:50 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде в стенах пяти жилых многоэтажек обнаружили трещины

В течение пяти месяцев «Цифровой контроль» в тестовом режиме отслеживал состояние городских объектов.

Система удалённого мониторинга «Цифровой контроль» выявила трещины в стенах пяти жилых домов Калининграда. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил руководитель проекта Константин Иванов.

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В течение пяти месяцев «Цифровой контроль» в тестовом режиме отслеживал состояние семи городских объектов: двух строительных площадках и пяти жилых строениях. По словам руководителя проекта, датчики не зафиксировали серьезных отклонений на стройках, но в многоквартирных домах аппаратура выявила недочёты.

«На стройках было небольшое превышение уровня шума и выброса мусора, но это не критично. В пяти жилых домах выявлены раскрытия щелей и повышенный уровень вибрации. Здесь нужно принимать меры министерству регионального контроля», — отметил Иванов.

«Цифровой контроль» заработает в Калининграде во второй половине 2018 года после принятия соответствующего регионального закона.

По словам министра регионального контроля Елены Серой, парламентарии уже одобрили проект в первом чтении. Позже систему мониторинга планируют распространить на всю область.

В середине 2017 года Антон Алиханов рассказал о новых методах контроля, которые предусматривают применение телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и интернета. Этот подход позволит исключить проверки строительных и управляющих компаний с минимальным уровнем риска.

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