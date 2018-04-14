У Пятикопа и Силанова в Госдуме в разы выросли доходы

Источник: Новый Калининград

Согласно опубликованному в пятницу соответствующему отчёту, парламентарии от Калининградской области Алексей Силанов и Александр Пятикоп по сравнению с 2016 годом заработали в разы больше.

На сайте Госдумы указано, что в 2017 году Алексей Силанов официально заработал 4 млн 508 тыс. рублей (в 2016 — 2 млн 643 тыс. рублей). У него есть квартира площадью 75 кв. м, а у его супруги две — 75 и 107 кв. м. При этом её доход снизился с 1 млн 254 руб. до 286 млн 443 тыс. руб.

Доход Александра Пятикопа в прошлом году составил 4 млн 653 тыс. рублей, а в 2016 — 1 млн 490 тыс. руб. В его собственности находятся треть квартиры площадью 75,7 кв. м, а также квартира площадью 159,7 кв. м. Годовой заработок жены депутата почти не изменился. Так, если в 2016 году он оставил 595 тыс. 752 руб., то в 2017 — 579 тыс. 072 руб.

Напомним, Алексей Силанов после отставки Александра Ярошука подал документы на участие в конкурсе на должность главы Калининграда.