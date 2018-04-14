Гройсман пожаловался на «неподъемный» внешний долг Украины

Источник: РИА Новости

По словам главы украинского правительства, в 2018 году Киеву надлежит заплатить около пяти миллиардов долларов.

«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра», — посетовал Гройсман.

Также премьер Украины выразил уверенность, что Киев сможет сократить суммы заимствований, если в скором времени возобновится экономический рост в стране.

Помимо этого, Гройсман рассказал о стремлении Украины возобновить кредитование со стороны МВФ. Для этого, отметил премьер, Киеву требуется создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ.