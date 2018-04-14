Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
3-летняя дочка трогательно поздравила Навку с днем рождения
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

С 1 мая в Прикамье вырастут тарифы на газ

Изменения утверждены Региональной службой по тарифам Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая подорожает стоимость природного газа для жителей Прикамья, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Изменения утверждены Региональной службой по тарифам Пермского края. Постановление № 1 от 4 апреля 2018 года.

Читайте также
Пермские газовики призвали население не ждать снижения тарифов на газ

При оплате по прибору учета стоимость кубометра потребленного газа для квартир со счетчиком, где «голубое топливо» используется на приготовление пищи и нагрев воды, составит 5 рублей 48 копеек. В домах с прибором учета, где газ используется также для отопления кубометр потребленного топлива, подорожает до 4 рублей 64 копеек.

При оплате по нормативу стоимость газа в месяц на одного человека составит:

— в квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 65 рублей 76 копеек;.

— в квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 109 рублей 60 копеек;.

— в квартире при наличии газовой плиты и проточного водоснабжения — 191 рубль 80 копеек.

Жители частных домов, в которых нет прибора учета, будут платить 46 рублей 40 копеек за квадратный метр отапливаемой площади. Сверить состояние расчетов за потребленный природный газ можно, позвонив в абонентский участок по месту жительства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему США нанесли ракетный удар по Сирии
Дональд Трамп ударил по Сирии, наплевав на конституцию США
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
Названы первые цели ударов США по Сирии
МИД РФ: США ударили, когда Сирия получила шанс на мирное будущее
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Европейские спутники посчитали российскую землю
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь