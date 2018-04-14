С 1 мая в Прикамье вырастут тарифы на газ

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая подорожает стоимость природного газа для жителей Прикамья, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Изменения утверждены Региональной службой по тарифам Пермского края. Постановление № 1 от 4 апреля 2018 года.

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При оплате по прибору учета стоимость кубометра потребленного газа для квартир со счетчиком, где «голубое топливо» используется на приготовление пищи и нагрев воды, составит 5 рублей 48 копеек. В домах с прибором учета, где газ используется также для отопления кубометр потребленного топлива, подорожает до 4 рублей 64 копеек.

При оплате по нормативу стоимость газа в месяц на одного человека составит:

— в квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 65 рублей 76 копеек;.

— в квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 109 рублей 60 копеек;.

— в квартире при наличии газовой плиты и проточного водоснабжения — 191 рубль 80 копеек.