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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В трех районах Перми 26 домов останутся без воды

Отключения намечены на 15 и 16 апреля.

15 апреля из-за ремонта в Свердловском районе Перми по улице Чернышевского, 11 с 9 утра до 13 часов не будет воды в домах по ул. Чернышевского, 3а, 8б, 9а и 13, ул. Белинского, 7 и ул. Николая Островского, 107, 109 и 76б.

С 9.30 по 19.30 работы будут вестись в Ленинском районе по ул. Пушкина, 7. В связи с этим будет отключена вода в домах по ул. Пушкина, 7, ул. Николая Островского, 29 и 51, а также ул. Луначарского, 11а.

В понедельник, 16 апреля в Дзержинском районе будет отключено водоснабжение в домах по ул. Крисанова, 23 и 25 с 9 до 19 часов.

Также с 9 до 19 часов из-за проведения плановых работ по адресу ул. Брестская, 19 с 9 до 19 часов не будет холодной воды в домах по адресу: ул. Брестская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19 и 21, а также ул. Лукоянова, 34 и 36.

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