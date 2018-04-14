В трех районах Перми 26 домов останутся без воды
Отключения намечены на 15 и 16 апреля.
Отключения намечены на 15 и 16 апреля.
15 апреля
С 9.30 по 19.30 работы будут вестись в Ленинском районе по ул. Пушкина, 7. В связи с этим будет отключена вода в домах по ул. Пушкина, 7, ул. Николая Островского, 29 и 51, а также ул. Луначарского, 11а.
В понедельник, 16 апреля в Дзержинском районе будет отключено водоснабжение в домах по ул. Крисанова, 23 и 25 с 9 до 19 часов.
Также с 9 до 19 часов
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