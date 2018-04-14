В трех районах Перми 26 домов останутся без воды

15 апреля из-за ремонта в Свердловском районе Перми по улице Чернышевского, 11 с 9 утра до 13 часов не будет воды в домах по ул. Чернышевского, 3а, 8б, 9а и 13, ул. Белинского, 7 и ул. Николая Островского, 107, 109 и 76б.

С 9.30 по 19.30 работы будут вестись в Ленинском районе по ул. Пушкина, 7. В связи с этим будет отключена вода в домах по ул. Пушкина, 7, ул. Николая Островского, 29 и 51, а также ул. Луначарского, 11а.

В понедельник, 16 апреля в Дзержинском районе будет отключено водоснабжение в домах по ул. Крисанова, 23 и 25 с 9 до 19 часов.