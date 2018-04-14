Мораторий на снижение стоимости сахара продлили в Беларуси
Розничная цена белого кристаллического сахара с учетом НДС в магазинах страны не может быть менее полутора рублей за килограмм.
Розничная цена белого кристаллического сахара с учетом НДС в магазинах страны не может быть менее полутора рублей за килограмм.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило мораторий на снижение стоимости белого кристаллического сахара, соответствующее решение МАРТ было опубликовано в субботу.
Предельные минимальные цены на белый сахар МАРТ установил в рамках борьбы с демпингом на рынке — российский сахар в Беларуси иногда продавался намного дешевле белорусского, от чего страдали отечественные производители.
Принятое в декабре прошлого года постановление о введении минимальных отпускных цен действовало на протяжении 90 дней. В апреле МАРТ решил продлить действие моратория на снижение стоимости сахара еще на 90 дней.
Таким образом, розничная цена белого кристаллического сахара с учетом НДС в магазинах страны не может опускаться ниже полутора рублей за килограмм. Установлены также минимальные пределы стоимости сахара для промышленной переработки и по ряду других критериев.
Белорусские магазины не имеют права продавать сахар дешевле установленных министерством значений, а также опускать его стоимость в рамках акций и распродаж.
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