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09:53 (мск), источник: Sputnik.by

Мораторий на снижение стоимости сахара продлили в Беларуси

Розничная цена белого кристаллического сахара с учетом НДС в магазинах страны не может быть менее полутора рублей за килограмм.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило мораторий на снижение стоимости белого кристаллического сахара, соответствующее решение МАРТ было опубликовано в субботу.

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Предельные минимальные цены на белый сахар МАРТ установил в рамках борьбы с демпингом на рынке — российский сахар в Беларуси иногда продавался намного дешевле белорусского, от чего страдали отечественные производители.

Принятое в декабре прошлого года постановление о введении минимальных отпускных цен действовало на протяжении 90 дней. В апреле МАРТ решил продлить действие моратория на снижение стоимости сахара еще на 90 дней.

Таким образом, розничная цена белого кристаллического сахара с учетом НДС в магазинах страны не может опускаться ниже полутора рублей за килограмм. Установлены также минимальные пределы стоимости сахара для промышленной переработки и по ряду других критериев.

Белорусские магазины не имеют права продавать сахар дешевле установленных министерством значений, а также опускать его стоимость в рамках акций и распродаж.

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