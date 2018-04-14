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09:57 (мск), источник: Sputnik

В Ташкент поставят 80 автобусов MAN с кондиционерами

Новый низкопольный автобус, работающих на сжатом природном газе, собирается в Самарканде на предприятии JV MAN Auto-Uzbekistan.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В 2018 году автобусный парк Ташкента пополнится 80 низкопольными автобусами большой вместимости MAN, которые будут оснащены кондиционерами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новый низкопольный автобус, работающих на сжатом природном газе (СПГ), собирается в Самарканде на предприятии JV MAN Auto-Uzbekistan.

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Его легкий алюминиевый кузов позволит снизить нагрузку на дорожное покрытие столицы, продлевая срок его эксплуатации. Кроме того, широкий и просторный салон, а также возможность различной компоновки сидений обеспечат достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.

«Преимущество автобусов, работающих на СПГ, состоит в том, что при их эксплуатации выделяется значительно меньше вредных веществ, чем при использовании аналогичных дизельных моделей. Применение новых СПГ-технологий позволит сократить затраты на топливо на 30−35% по сравнению с автобусами, работающими на традиционных видах топлива. Также автобусы на СПГ работают намного тише, что благоприятно сказывается на городской экологии», — отметили в JV MAN Auto-Uzbekistan.

В автобусах установлен двигатель мощностью в 310 лошадиных сил, который обеспечивает запас хода в 380 километров при полной заправке. Для удобства и безопасности пассажиров они оснащены регулируемой системой пневмоподвески, электронной системой поддержания курсовой устойчивости, электронным контролем плавности движения.

В будущем году предприятие поставит Ташкенту 110 таких автобусов, а в 2019 году — 190. Всего за три года планируется пополнить столичный автопарк 350 автобусами MAN.

Для обеспечения бесперебойного курсирования техники в автобусных парках «Тошшахартрансхизмат» будут открыты специальные сервисные центры.

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