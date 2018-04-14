Сколько заработали депутаты и сенаторы Челябинской области в 2017 году

Представители обеих палат российского парламента отчитались о своих доходах в 2017 году — самым бедным челябинским депутатом стал Колесников, самым богатым — Гартунг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, Олег Колесников («Единая Россия») заработал в 2017 году 3 млн 757,7 тыс. рублей, его супруга (депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова. — Прим. АН «Доступ») задекларировала 7 млн 61,8 тыс. Собственности у народных избранников нет — есть только две квартиры в безвозмездном пользовании, причем одна из них — на время депутатских полномочий.

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Андрей Барышев («Единая Россия») заработал в прошлом году 4 млн 490,8 тыс. рублей. Имеет в собственности три земельных участка, четыре квартиры (одна из них в Испании) и нежилое здание. Автомобилей или иных транспортных средств у Барышева нет, как нет и супруги.

Москвичка Елена Ямпольская («ЕР», представляет в ГД РФ Челябинскую область) задекларировала в 2017 году 4 млн 536,7 тыс. рублей, доход ее супруга — 39 млн 668,9 тыс. В собственности у Ямпольской земельный участок, две квартиры, Land Rover Range Rover Sport; супруг депутата владеет двумя земельными участками и жилым домом, еще одной квартирой пользуется безвозмездно.

Анатолий Литовченко («ЕР») задекларировал сумму 4 млн 563,7 тыс., доход его супруги составил 144 тыс. рублей. В собственности у депутата четыре земельных участка, дом, квартира и УАЗ-469Б; в аренде — квартира (на время депутатских полномочий) и лесной участок.

Виталий Пашин (ЛДПР) заработал в прошлом году 4 млн 640,6 тыс., его супруга — 16 млн 48,8 тыс. рублей. В собственности у депутата — квартира; еще две — в безвозмездном пользовании и найме на срок депутатских полномочий. За супругой числятся две квартиры, из которых одна — в совместной собственности с детьми.

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В декларации Дмитрия Вяткина («ЕР») указан доход за 2017 год в размере 4 млн 906,5 тыс. рублей, у супруги — 1 млн 331,7 тыс. В собственности у депутата — земельный участок и жилой дом, в найме — квартира на время депутатских полномочий. У супруги депутата есть автомобиль Mercedes GLC 250.

Василий Шишкоедов («ЕР», представляет в Госдуме Челябинскую и Курганскую области) отчитался о 4 млн 932,8 тыс. дохода. Супруга депутата заработала 246,75 тыс. В собственности народного избранника — четыре земельных участка общей площадью около 25 га, в безвозмездном пользовании — еще один участок земли, жилой дом и квартира (на срок депутатских полномочий). За супругой числятся земельный участок, жилой дом и квартира в собственности. В собственности у депутата два автомобиля KIA и прицеп КМЗ.

Владимир Бурматов («ЕР») заработал в 2017 году 5 млн 300,4 тыс., доход его супруги составил 181,8 тыс. рублей. В собственности у Бурматовых — 30-метровая квартира, еще одну квартиру они снимают на время депутатских полномочий. Бурматов владеет автомобилем Mercedes E350, у супруги депутата отдельной собственности нет.

Второе место по доходам в 2017 году среди южноуральских депутатов держит магнитогорец-единоросс Виталий Бахметьев: 7 млн 573 тыс. рублей. В собственности у депутата — три земельных участка, три жилых дома, три квартиры и гараж. Еще одна квартира находится в безвозмездном пользовании. Бахметьев владеет также автомобилем Mercedes GL-klasse, двумя маломерными судами Kawasaki и Bombardier, а также двумя снегоболотоходами и снегоходом. У супруги в собственности — земельный участок, две квартиры и два гаража, а также земельный участок и жилой дом в безвозмездном пользовании, ее доходы за 2017 год — 0 рублей.

Самым состоятельным народным избранником по итогам 2017 года стал справедливоросс Валерий Гартунг: 38 млн 825,2 тыс. рублей. Его супруга заработала 102 млн 996,8 тыс. В собственности Валерия Гартунга — земельный участок и жилой дом (совместно с супругой), в пользовании — еще один жилой дом. Кроме того, у депутата есть автомобиль Mercedes CL. За супругой депутата, помимо совместной с мужем собственности, числятся два жилых дома, квартиры на Кипре и в Швейцарии, три земельных участка, дом в аренде, два авто — Mercedes A-klasse и Porcshe Cayenne — и прицеп.