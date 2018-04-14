Доллар и евро снова растут на торгах
Стоимость российского рубля на белорусской бирже стала меньше.
Стоимость российского рубля на белорусской бирже стала меньше.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Белорусский рубль слабеет к доллару и евро с начала торгов на Белорусской
Белорусский рубль резко снизился к доллару и евро в начале текущей недели под влиянием падения курса российского рубля, однако в четверг и пятницу «зайчик» несколько укреплялся к этим валютам.
Впрочем, в субботу с начала торгов на Белорусской
Существенно дешевеет в Беларуси российский рубль. Изменение — около 1,3%; за 100 RUB берут примерно на четыре копейки меньше, чем накануне.
Финансовые аналитики ожидают, что курсы валют пройдут коррекцию после резкого падения — стоимость доллара и евро может несколько снизиться, а российский рубль вновь может укрепиться.
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