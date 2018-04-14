Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Одинокая мама пятерых детей стала звездой Сети
Глава ЦРУ: военные США в Сирии убили несколько сотен русских
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Путин сделал заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии
Появилось видео ракетных ударов по Дамаску
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:47 (мск), источник: Sputnik.by

Доллар и евро снова растут на торгах

Стоимость российского рубля на белорусской бирже стала меньше.

ЦБ: $ 61.4311   -0.63 € 75.7507   -1.01 ММВБ: $ 61.9400   -0.05 € 76.4100   -0.01
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Белорусский рубль слабеет к доллару и евро с начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в субботу, свидетельствуют данные БВФБ.

Читайте также
Прогноз эксперта: какой будет курс доллара к концу года

Белорусский рубль резко снизился к доллару и евро в начале текущей недели под влиянием падения курса российского рубля, однако в четверг и пятницу «зайчик» несколько укреплялся к этим валютам.

Впрочем, в субботу с начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль вновь начал дешеветь относительно доллара и евро, хотя и незначительно: на 0,07% и 0,04% соответственно.

Существенно дешевеет в Беларуси российский рубль. Изменение — около 1,3%; за 100 RUB берут примерно на четыре копейки меньше, чем накануне.

Финансовые аналитики ожидают, что курсы валют пройдут коррекцию после резкого падения — стоимость доллара и евро может несколько снизиться, а российский рубль вновь может укрепиться.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Беларусь осудила страны Запада за удары по Сирии
ГАИ усилила контроль за тонировкой стекол автомобилей
Владимир Путин осудил удар по Сирии
Минобороны: при ударе западной коалиции по Сирии никто не погиб
Президент Сирии прибыл в свою резиденцию в Дамаске
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Умер режиссер, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»
Непобедимый боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Спорт
Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме Фотограф Reuters, находившийся у кромки поля на матче ЦСКА — «Арсенал», рассказал, что в адрес игроков гостей были слышны «обезьяньи уханья»
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь