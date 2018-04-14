Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Что будет, если «закончились права»
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь из РФ в Финляндию
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Советские С-125 отличились при отражении ракетной атаки Израиля
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Генсек ООН отреагировал на ракетные удары по Сирии
Реакция Госдумы на удары США по Сирии
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:10 (мск), источник: Forbes

Снять сливки: как Россия и Белоруссия делят рынок молока

Молоко стало «наглым политическим инструментом». Так в начале марта охарактеризовал очередную волну «молочных войн» президент Белоруссии Александр Лукашенко. Минск давно экспортирует свою продукцию в Россию, но в 2018 году российской стороне это разонравилось.

Источник: РИА "Новости"

Российская молочная индустрия вот уже третий месяц думает, как бы ограничить поставки молока из союзной республики, не нарушив правила Таможенного союза. Сначала Россельхознадзор использовал в качестве причины выявленные нарушения белорусских производителей, но полный запрет так и не ввел. В результате продолжилась борьба с помощью точечных запретов на поставки конкретных заводов. Таких запретов накопилось более 60, еще на нескольких введен усиленный контроль.

К марту конфликт дошел до уровня глав аграрных ведомств и государств. Российский министр предложил коллегам искать новые рынки сбыта. Для Белоруссии такой поворот станет критичным: почти 90% экспортной продукции из этой страны идет в Россию. Неудивительно, что Александр Лукашенко немедленно пригрозил пожаловаться на такие действия Владимиру Путину.

К апрелю Минсельхоз России начал искать другие инструменты, которые помогут как-то урегулировать поставки внутри таможенного союза. Вместо декларативных прогнозных балансов, которые с первого года своего существования не соблюдались, ведомство предложило создать совместную компанию, которая будет централизованной площадкой для продажи и покупки сухого молока.

Российские предприятия, которые захотят использовать сухое молоко из Белоруссии в своем производстве, обяжут объяснить, почему они не купили российское сырье. Первые переговоры уже прошли, и хотя стороны пока не готовы объявить о перемирии, все участники рынка заметили: белорусские поставщики присмирели, а импорт из Белоруссии стал снижаться.

Масштаб проблемы

После введения санкций и почти двукратного падения рубля отрасль моментально освободилась примерно от 20% зарубежной продукции. Это дало возможность заполнить образовавшуюся нишу не только российским, но и белорусским компаниям.

В 2017 году Белоруссия стала основным поставщиком молочной продукции в Россию. Страна поставила около 300 тыс т молока и сливок, 140 тыс т сыров, 130 тыс т сыворотки. Минск занимает 79% от общего объема импорта: из зарубежных товаров 99% творога, 94% кисломолочной продукции и 92% молока и сливок, а также 78% сухого молока являются белорусскими. Доля белорусских товаров на всем российском рынке составляет около 20%.

Качество белорусских продуктов питания в целом довольно неплохое. Страна успешно модернизировала фермы и заводы в то время, как Россия 90-х наслаждалась обретенным капитализмом и развивала более модные и быстрые направления бизнеса.

Однако нельзя сказать, что претензии российской стороны надуманные и безосновательные: у проверяющих органов есть реальные вопросы к качеству и безопасности некоторых продуктов, а поводов обвинить Белоруссию в реэкспорте более чем достаточно. Во-первых, в последние годы объем поставок рос стремительными темпами, а новых мощностей в таком количестве в стране не появлялось. Во-вторых, обвинения в реэкспорте находят свое подтверждение в официальной статистике.

Только один пример: с января по октябрь 2017 года Белоруссия на бумаге экспортировала в Киргизию молочную продукцию на $43 млн, а завезла по факту на $10 млн. Таким образом, продукция на $33 млн была направлена в Киргизию, но по дороге подозрительным образом потерялась. Куда же она могла деться? Российская сторона подозревает, что эти излишки в итоге оказались в России.

Чем помешали белорусы

Первая и единственная причина, по которой российские предприятия обвиняют белорусских коллег в разрушении своего рынка — это критически низкие цены поставляемого молока. В Белоруссии все цены устанавливает государство. Это распространяется и на экспортные цены. За первые месяцы 2018 года правительство Александра Лукашенко несколько раз снижало эти индикативы для молочных товаров. В результате цены дошли до самого низкого значения с 2013 года.

Сравнивать монопольную экономику молочного бизнеса Белоруссии с российским (как бы смешно это не звучало) свободным рынком тяжело. Сравнение себестоимости все последние годы было не в пользу российской стороны: девальвация привела к росту цен на оборудование, кормовые добавки, ветеринарные препараты, а в худшие времена переработчики были вынуждены перекредитовываться под 24% годовых.

В то же время за последние три года российские предприятия активно строили современные фермы и наращивали объемы производства сырья на 2−3% в год. Для бизнеса с окупаемостью в 10−15 лет это очень солидный показатель. Переработчики использовали дополнительное сырье для того, чтобы заполнить образовавшуюся после введения санкций нишу, и увеличили объем производства всех видов продукции, особенно мороженого, сыров и масла.

Одновременно с этой позитивной тенденцией на рынке наблюдалась и противоположная — ежегодное сокращение спроса на молочном рынке на 2−3% из-за падения покупательской способности россиян. Часть потребителей начала отказываться от дорогих продуктов совсем, другая — переходить на более доступные сырные продукты и спреды вместо масел.

Молочная машина разогналась в тот момент, когда нужно было уже тормозить, но корова — не конвейер, ей нельзя запретить давать молоко. Так две тенденции встретились в кризисной для рынка точке: из-за падения потребления тот объем, который нарастили производители, оказался не нужен, образовались излишки и профицит, цены по классическим законам рынка начали падать. А тут еще и Белоруссия со своим дешевым молоком.

В результате цена на молоко обрушилась и образовались такие излишки, что поставщики начали уверять, что выливают молоко в канаву. Сейчас запасы молочной продукции в России в пересчете на молоко остаются на 72,3% выше прошлогоднего уровня. В январе они, как правило, снижаются, но этот год стал исключением — объем остатков продукции почти не изменился. Иными словами, профицит никуда не уходит.

Продавать по таким низким ценам российские молочники не хотят, зато хотят белорусы — их бизнес-модель позволят торговать хоть в убыток. Все равно государство поможет.

Поможет ли запрет

Впервые о каких-то ограничениях поставок заговорили на февральском съезде всех российских молочников, куда приехали вице-премьеры обеих стран и где Москва впервые лично обвинила Минск в демпинге и реэкспорте. Тогда же прозвучал призыв ограничить поток молочных продуктов из Белоруссии.

Стоит признаться, что в краткосрочной перспективе ограничения поставок действительно смогут помочь распродать предприятиям накопившиеся запасы. А если, как заявил сам Минск, соседи диверсифицируют поставки за счет рынка юго-восточной Азии, то для производителей сухого молока, сливочного масла и сыра освободится еще одна ниша на рынке.

На потребителях молочная война сказаться не должна: речь о полном запрете готовой продукции из Белоруссии не шла никогда, а точечные запреты носят временный характер. Говорить о влиянии на розничные цены тоже не приходится: даже при условии полной блокировки белорусского сырья поставщики не смогут повысить цены без риска потерять клиентов. Борьба происходит только в сырьевом сегменте, и склады затоварены именно биржевыми продуктами.

А вот о чем стоит сказать, так это о том, что выгнав конкурента, российская индустрия не сможет в одночасье стать конкурентоспособной. Кредиты для бизнеса не станут дешевле, управление — эффективнее, а производительность — выше. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что у его ведомства есть серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, а для этого бизнес должен много работать и не ждать быстрого возврата денег. Государство же должно перестать каждый год придумывать новые административные барьеры и менять правила игры на рынке.

Ткачев: российский рынок молока начинает трансформацию
Во время загрузки произошла ошибка.
6 апреля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хороший человек: почему Цукерберг готов сотрудничать с государством, а Дуров — нет
Выжатый лимон: как непрерывно двигаться вперед и успевать быть счастливой
Владимир Путин осудил удар по Сирии
Минобороны: при ударе западной коалиции по Сирии никто не погиб
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Друзья или манипуляторы? Почему людям нравятся кошки
Умер режиссер, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»
Спорт
Каким будет состав сборной на ЧМ Тренерский штаб сборной России объявил имена хоккеистов, которые присоединятся к команде для участия в Чешских играх
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь