В Выборге планируется масштабный ремонт дорог

Источник: РИА "Новости"

Преимуществом использования холодного асфальта является всесезонность его применения. Это еще не ремонт, а аварийное восстановление в рамках содержания дорог. Были закрыты ямы на ул. Железнодорожной, ул. Кривоносова, ул. Приморской, набережной 30 Гвардейского корпуса.

Продолжится восстановление поврежденного за зиму асфальтового покрытия методом горячего асфальтирования. Следующим этапом ООО «РАСЭМ» проводит ямочный ремонт по следующим объектам: ул. Димитрова, пр. Суворова, ул. Выборгская, ул. Южный Вал, ул. Батарейная, ул. Садовая, Одесский переулок, ул. Акулова, Морская набережная, Ленинградский проспект, ул. Пограничная, ул. Онежская. Будет восстановлено порядка 3000 кв. м. асфальтового покрытия. Всего годовой объем в рамках контракта по содержанию дорог составляет 5 000 кв. м.

Дороги, требующие большего восстановительного объема, будут ремонтировать дорожные предприятия. Заключение контрактов пройдет к середине мая. Ямочный ремонт проезжей части пройдет на ул. Героев, ул. Симоняка, ул. Центральная, ул. Уральская, ул. Октябрьская, ул. Большая Гвардейская, ул. Госпитальная, ул. Михайловская, проезд к Выборгской межрайонной больнице, Крепостной мост, ул. Кооперативная, ул. Петровская, ул. Маяковского, проезд по Ленинградскому шоссе вдоль домов от ул. Соборной до ул. Большая Прорубная, ул. Сборная, ул. Физкультурная, ул. Сухова, ул. Рубероидная, ул. Рубежная, ул. Большая Каменная, ул. Некрасова, ул. 3-я Озерная. Самый большой объем работ запланирован по ул. Весенний поток.

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Ожидается, что в конце мая подрядные организации приступят к дорожному ремонту. Начало работ по капитальному ремонту тоже ожидается раньше, чем в предыдущие годы. Заключение контрактов ожидается в конце мая 2018 г.

Список дорог, которые запланированы к ремонту в 2018 году: ул. Приморская (от Ленинградского шоссе до ул. Гагарина), набережная 40-летия ВЛКСМ, набережная 30 Гвардейского Корпуса, ул. Володарского (от Ленинградского шоссе до ул. Репина), ул. Железнодорожная (от ул. Ильинская до ул. Вокзальная), ул. Выборгская (от ул. Театральной до ул. Южный Вал), Сайменское шоссе, ул. Надежная (от ул. Большая Каменная до ул. Перспективная), ул. Ростовская, ул. Офицерская (от ул. Кривоносова до ул. Горной), ул. Путейская, ул. 1-я Южная, ул. Августовская, ул. Азбучная (от ул. Спичечной до ул. Рубежной), ул. Сержантская, проезд от пр. Ленина до ул. Мира, Приморское шоссе (от ул. Данилова до ул. Приморская), ул. Новопоселковая, часть Октябрьской улицы.

Напомним, дороги, отремонтированные в последние 5 лет, находятся на гарантийном обслуживании. Администрация Выборгского района ежегодно ведет претензионную работу с подрядными организациями. В настоящее время выставлены объемы по гарантийному ремонту по дорогам, которые были отремонтированы в прошлом году. В списке: ул. Гагарина, ул. Приморская, ул. Кутузова, ул. Мира, ул. Вокзальная, пр. Победы, ул. Круговая, ул. Травяная и др.