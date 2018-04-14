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14:57 (мск), источник: КрымPress

Грузовики по Крымскому мосту пойдут осенью 2018 года

О том, что грузовики по Крымскому мосту, а также полугрузовые автомобили, пойдут уже осенью 2018 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: КрымPress

Озвучил чиновник и минимальное время передвижения через пролив: Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км. Поэтому легко посчитать: если 60 км ехать, это будет 19 минут, а 90 км/ч будет в 1,5 раза быстрее, значит это будет примерно 14 минут, — цитирует ТАСС Максима Соколова.

Напомним, специалисты прогнозируют, что автодорожная часть Крымского моста в эксплуатацию будет введена со значительным опережением — уже в мае 2018 года.

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