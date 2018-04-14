Грузовики по Крымскому мосту пойдут осенью 2018 года
О том, что грузовики по Крымскому мосту, а также полугрузовые автомобили, пойдут уже осенью 2018 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
О том, что грузовики по Крымскому мосту, а также полугрузовые автомобили, пойдут уже осенью 2018 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Озвучил чиновник и минимальное время передвижения через пролив: Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км. Поэтому легко посчитать: если 60 км ехать, это будет 19 минут, а 90 км/ч будет в 1,5 раза быстрее, значит это будет примерно 14 минут, — цитирует ТАСС Максима Соколова.
Напомним, специалисты прогнозируют, что автодорожная часть Крымского моста в эксплуатацию будет введена со значительным опережением — уже в мае 2018 года.
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