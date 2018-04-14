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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Разметку на Высоком мосту в Калининграде будут наносить по ночам

На время проведения работ движение по мосту будет закрыто.

С понедельника, 16 апреля по среду, 18 апреля, на Высоком мосту в Калининграде будут наносить дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы будут проводиться по ночам, для этого движение по мосту будет закрываться.

— Для нанесения разметки, согласно нормативам, необходимо, чтобы были устойчивые плюсовые температуры (+10). Сейчас погода соответствует этим требованиям. Работы специалисты-дорожники будут осуществлять по ночам, чтобы не мешать движению автотранспорта, — рассказали в мэрии Калининграда.

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