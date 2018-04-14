Разметку на Высоком мосту в Калининграде будут наносить по ночам

С понедельника, 16 апреля по среду, 18 апреля, на Высоком мосту в Калининграде будут наносить дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы будут проводиться по ночам, для этого движение по мосту будет закрываться.