Разметку на Высоком мосту в Калининграде будут наносить по ночам
На время проведения работ движение по мосту будет закрыто.
На время проведения работ движение по мосту будет закрыто.
С понедельника, 16 апреля по среду, 18 апреля, на Высоком мосту в Калининграде будут наносить дорожную разметку. Об этом сообщает
Работы будут проводиться по ночам, для этого движение по мосту будет закрываться.
— Для нанесения разметки, согласно нормативам, необходимо, чтобы были устойчивые плюсовые температуры (+10). Сейчас погода соответствует этим требованиям. Работы
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