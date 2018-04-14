В Янгиере будет построен крупный завод минеральных удобрений
В Янгиере будет построен крупный завод минеральных удобрений. Об этом Президент Шавкат Мирзиёев сообщил на совещании с участием актива и ответственных руководителей Сырдарьинской области.
В Янгиере будет построен крупный завод минеральных удобрений. Об этом Президент Шавкат Мирзиёев сообщил на совещании с участием актива и ответственных руководителей Сырдарьинской области.
Предусмотрено привлечь иностранные инвестиции, а также современные технологии из Южной Кореи, Германии, Японии, Китая и других стран. Завод позволит создать 850 новых рабочих мест.
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