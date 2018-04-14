Иностранный туризм в Москве вырос на 40%, внутренний — на 80%

Источник: РИА Новости

«Несмотря на все санкции, ограничения и, в общем, жесткое отношение, порой предвзятое к нашей стране, тем не менее мы видим, что даже иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний туризм вырос на 80. Мы в 2010 году имели в городе 12,8 миллиона туристов, в прошедшем году — 21 миллион», — сказал Собянин.

По словам мэра, поступления в экономику города выросли с 200 до 700 миллиардов рублей.