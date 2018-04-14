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21:08 (мск), источник: РИА Новости

Иностранный туризм в Москве вырос на 40%, внутренний — на 80%

МОСКВА — РИА Новости. Рост иностранного туризма в Москве за последние годы составил 40%, внутренний туризм вырос на 80%, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«Несмотря на все санкции, ограничения и, в общем, жесткое отношение, порой предвзятое к нашей стране, тем не менее мы видим, что даже иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний туризм вырос на 80. Мы в 2010 году имели в городе 12,8 миллиона туристов, в прошедшем году — 21 миллион», — сказал Собянин.

По словам мэра, поступления в экономику города выросли с 200 до 700 миллиардов рублей.

«Это огромный сектор экономики. Это и гостиницы, это и услуги, и торговля, и так далее и тому подобное, и хорошая прибавка к бюджету. То есть те деньги, которые мы в свое время вложили в инфраструктуру города, благоустройство, парки, скверы, улицы, начали возвращаться прямым счетом в бюджет за счет оборота, увеличения количества туристов, их покупательной способности и так далее», — добавил он.

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27 марта© Ньюстюб
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