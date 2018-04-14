Глава Минфина ожидает укрепления курса рубля до прежних позиций
Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58−60 рублей за доллар.
Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58−60 рублей за доллар.
Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире передачи «Вести в субботу» на канале Россия 1.
По его словам, колебание курса рубля в начале недели произошло
6 апреля американский минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В санкционный список были включены 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц.
9 апреля финансовые рынки России отреагировали на расширение санкций резким обвалом. В частности, было зафиксировано резкое падение курса рубля.
11 апреля
12 апреля на торгах рубль отыграл больше половины падения к доллару и евро с начала текущей недели. Доллар опустился на 1,33 рубля и торговался на уровне 61,26. Евро же также показал снижение на 1,8 рубля — его курс составил 75,66.
По итогам торгов пятницы курс доллара расчетами «завтра» вырос на 6 копеек — до 62,05 рубля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.