Глава Минфина ожидает укрепления курса рубля до прежних позиций

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире передачи «Вести в субботу» на канале Россия 1.

«58, 59, может быть 60 (рублей за доллар), по крайней мере такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев», — сказал Силуанов, отметив, что тот курс он считает соответствующим сегодняшним ценам на нефть и потокам капитала.

По его словам, колебание курса рубля в начале недели произошло из-за того, что биржи «нервно отреагировали» на введение очередного пакета санкций США в отношении РФ, однако ситуация постепенно стабилизируется.

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6 апреля американский минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В санкционный список были включены 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц.

9 апреля финансовые рынки России отреагировали на расширение санкций резким обвалом. В частности, было зафиксировано резкое падение курса рубля.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональными и частично спекулятивными реакциями рынка на падение курса рубля.

12 апреля на торгах рубль отыграл больше половины падения к доллару и евро с начала текущей недели. Доллар опустился на 1,33 рубля и торговался на уровне 61,26. Евро же также показал снижение на 1,8 рубля — его курс составил 75,66.