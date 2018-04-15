Сколько готовы платить за работу в Уфе — новые данные

4,3 тысячи вакансий (24,5%) предполагают зарплату от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку условного рейтинга около четырех тысяч вакансий с зарплатой от 25 до 30 тысяч рублей — 22,5% от общего числа заявленных вакантных мест.

Почти 3,7 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в уфимскую службу занятости, предполагают оплату труда от 15 до 20 тысяч рублей в месяц (21,1%).

Примерно одинаковое количество вакансий — около 250 — предполагают оплату труда от 10 913 до 15 тысяч рублей и менее 10 913 рублей в месяц — 1,4 и 1,3%, соответственно.

По данным на 13 апреля, в Уфе насчитывалось свыше 5,1 тысячи официально зарегистрированных безработных.