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08:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Сколько готовы платить за работу в Уфе — новые данные

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкортостана из 17,6 тысячи официально заявленных работодателями вакансий за март 5,1 тысячи (29,2%) подразумевают оплату труда выше 30 тысяч рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

4,3 тысячи вакансий (24,5%) предполагают зарплату от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку условного рейтинга около четырех тысяч вакансий с зарплатой от 25 до 30 тысяч рублей — 22,5% от общего числа заявленных вакантных мест.

Почти 3,7 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в уфимскую службу занятости, предполагают оплату труда от 15 до 20 тысяч рублей в месяц (21,1%).

Примерно одинаковое количество вакансий — около 250 — предполагают оплату труда от 10 913 до 15 тысяч рублей и менее 10 913 рублей в месяц — 1,4 и 1,3%, соответственно.

По данным на 13 апреля, в Уфе насчитывалось свыше 5,1 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,86%.

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