Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Стеша Маликова с бойфрендом прогулялись по центру Москвы
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Стеша Маликова с бойфрендом прогулялись по центру Москвы
Гуф опубликовал романтическое фото с Кети Топурией
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
13:37 (мск), источник: Sputnik.by

Новый комплекс на Октябрьской начнут строить уже скоро

Из-за готовящейся стройки под землю переезжает ярмарка художников, споры вызывает и сам проект здания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Многофункциональный комплекс на Октябрьской площади в центре Минска начнут строить в ближайшее время — для этого с территории уже отселяют столичный вернисаж.

Читайте также
В Беларуси упрощаются требования к частному стройбизнесу

В конце 2016-го освободившуюся после сноса бывшего здания музея Великой Отечественной войны территорию на центральной площади Минска передали братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам — сербским бизнесменам, уже построившим в столице Dana Mall, «Маяк Минска» и несколько других проектов.

Что будут строить на площадке, долгое время оставалось неизвестным, пока в конце 2017-го застройщики не представили проект многофункционального комплекса «БК Капитал Центр». Проект вызвал бурные споры у минчан и архитекторов — многие отмечали, что он не будет вписываться в архитектурный ансамбль и испортит вид города. Многие тогда предложили свои проекты для застройщиков, однако пока информации о его смене нет.

Строительство на Октябрьской должно начаться уже скоро. Об этом свидетельствует то, что с 15 апреля в ТЦ «Купаловский» переносят выставку-ярмарку художников «Минский Вернисаж», расположенную у площадки.

Столичные власти в ходе сноса бывшего музея ВОВ предлагали обустроить на площадке небольшой парк или другой общественный объект, однако сербы решили строить многофункциональный комплекс для бизнесменов и крупных компаний. В интернете против проекта собирали подписи, однако застройщики от проекта пока не отказались.

Информации о конкретных сроках строительства и окончательном проекте пока не опубликовано.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мирный и Освальд победили на теннисном турнире в Хьюстоне
Исповедь жены больного БАС: для меня счастье - когда он может улыбнуться
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
Найдена рыба, вооруженная ножами
Лондон введет санкции против российских олигархов
В США усомнились в законности удара по Сирии
Белый дом готовит новые санкции против России за поддержку Асада
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Спорт
Кошечкин и Шестеркин вошли в состав сборной РФ на этап Евротура Чешские игры пройдут с 19 по 22 апреля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь