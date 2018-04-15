Новый комплекс на Октябрьской начнут строить уже скоро

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Многофункциональный комплекс на Октябрьской площади в центре Минска начнут строить в ближайшее время — для этого с территории уже отселяют столичный вернисаж.

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В конце 2016-го освободившуюся после сноса бывшего здания музея Великой Отечественной войны территорию на центральной площади Минска передали братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам — сербским бизнесменам, уже построившим в столице Dana Mall, «Маяк Минска» и несколько других проектов.

Что будут строить на площадке, долгое время оставалось неизвестным, пока в конце 2017-го застройщики не представили проект многофункционального комплекса «БК Капитал Центр». Проект вызвал бурные споры у минчан и архитекторов — многие отмечали, что он не будет вписываться в архитектурный ансамбль и испортит вид города. Многие тогда предложили свои проекты для застройщиков, однако пока информации о его смене нет.

Строительство на Октябрьской должно начаться уже скоро. Об этом свидетельствует то, что с 15 апреля в ТЦ «Купаловский» переносят выставку-ярмарку художников «Минский Вернисаж», расположенную у площадки.

Столичные власти в ходе сноса бывшего музея ВОВ предлагали обустроить на площадке небольшой парк или другой общественный объект, однако сербы решили строить многофункциональный комплекс для бизнесменов и крупных компаний. В интернете против проекта собирали подписи, однако застройщики от проекта пока не отказались.