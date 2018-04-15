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15:18 (мск), источник: Sputnik.by

Ставки единого налога подняли в Минске

Как ранее и обещали чиновники, подняли единую ставку на уровень прошлогодней инфляции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц подняли в Минске, соответствующее решение было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

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Повышение ставок единого налога обсуждали в марте этого года — проект решения был опубликован в интернете. На протяжении некоторого времени столичные чиновники и депутаты собирали мнения по данному вопросу.

Наконец, столичный совет депутатов решил повысить ставки единого налога еще 30 марта, однако решение официально опубликовали лишь 15 апреля. Документ имеет силу с момента опубликования.

Как чиновники и обещали, ставки единого налога проиндексированы на уровень прошлогодней инфляции. В среднем они поднялись на шесть-семь процентов по сравнению с прошлым годом.

Единый налог нужно оплачивать индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся определенными видами деятельности — торговлей, оказанием бытовых услуг и рядом других.

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