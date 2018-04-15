Жители трех районов Уфы останутся без воды
УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Как сообщили на предприятии, 17 апреля в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:
В Калининском районе в этот же день с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Фронтовых Бригад, 32а, 34а, 36а и бульваре Т. Янаби, 4.
18 апреля в Калининском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Первомайская, 76/1, 80.
В Кировском районе 18 апреля с 10 до 16 часов холодное водоснабжение приостановят на ул. Амурская, 1, 1а, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14, а также на ул. Чапаева, 1/3, ¼, 1/5.
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