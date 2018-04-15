Жители трех районов Уфы останутся без воды

Источник: Башинформ

Как сообщили на предприятии, 17 апреля в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Пионерская, 11, 13, 13/1, 15, 16, 20, 22, 22/1;.

ул. Нефтяников, 18, 18/1, 20;.

пер. Садовый, 23а;.

ул. Черемуховая, 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26;.

пос. Новые Черкассы.

В Калининском районе в этот же день с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Фронтовых Бригад, 32а, 34а, 36а и бульваре Т. Янаби, 4.

18 апреля в Калининском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Первомайская, 76/1, 80.