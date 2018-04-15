Не выходите из дома: Молдову засыплет пылью из Сахары!
Об этом предупреждают западные специалисты.
Об этом предупреждают западные специалисты.
Опасность пришла оттуда, откуда не ждали. Огромное количество пыли из Сахары несется через центральное и восточное Средиземноморье, Балканы, а также южные регионы Европы, включая Молдову. Об том в социальных сетях написали администраторы страницы Runway 08.
Если верить прогнозам, которые основаны на метеомоделировании афинского университета, то в нашей республике количество пыли составит от 500 до 1000 мг на квадратный метр.
Пик этого явления, по словам специалистов, мы сможем наблюдать в воскресенье около 21.00. Молдавская гидрометеорологическая служба относительно этой информации предупреждений не выпускала.
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