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19:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Не выходите из дома: Молдову засыплет пылью из Сахары!

Об этом предупреждают западные специалисты.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 82% 762 мм рт. ст. 9 м/с

Опасность пришла оттуда, откуда не ждали. Огромное количество пыли из Сахары несется через центральное и восточное Средиземноморье, Балканы, а также южные регионы Европы, включая Молдову. Об том в социальных сетях написали администраторы страницы Runway 08.

Если верить прогнозам, которые основаны на метеомоделировании афинского университета, то в нашей республике количество пыли составит от 500 до 1000 мг на квадратный метр.

Пик этого явления, по словам специалистов, мы сможем наблюдать в воскресенье около 21.00. Молдавская гидрометеорологическая служба относительно этой информации предупреждений не выпускала.

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