На Радоницу возле кладбищ появляются стихийные рынки
На Радоницу близ кладбищ множатся стихийные рынки. Из года в год на них торгуют живыми и искусственными цветами, водой и многим другим.
На Радоницу близ кладбищ множатся стихийные рынки. Из года в год на них торгуют живыми и искусственными цветами, водой и многим другим.
«Это мои, со двора. Продаю эти по лею, вот это — по четыре».
«Нарциссы по лею. Эти — по 15. Торговля потихоньку идет».
Торговцы поджидают покупателей и на остановках, откуда отправляется транспорт до кладбища Святого Лазаря.
«Они зеленые, продаем со скидкой, по одному лею. Те, что покороче, по 50 банов. Если положить в воду на солнце, за два часа станут розовыми, а до вечера распустятся».
Нарасхват и искусственные цветы хотя о их вреде давно предупреждают и экологи, и врачи.
«Есть поштучно, есть веточки, по три лея, покрупнее по пять леев».
А вот торговцы водой, по мнению покупателей, безжалостно завышают цены.
«Было 7−8 леев, теперь 10,15, 20. Как так?«
По данным столичной мэрии, ежегодно с территории кладбища Святого Лазаря собирают почти 700 тонн мусора. 80% отходов составляют искусственные цветы и венки.
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