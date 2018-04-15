На Радоницу возле кладбищ появляются стихийные рынки

«Нарциссы по лею. Эти — по 15. Торговля потихоньку идет».



Торговцы поджидают покупателей и на остановках, откуда отправляется транспорт до кладбища Святого Лазаря.



«Они зеленые, продаем со скидкой, по одному лею. Те, что покороче, по 50 банов. Если положить в воду на солнце, за два часа станут розовыми, а до вечера распустятся».



Нарасхват и искусственные цветы хотя о их вреде давно предупреждают и экологи, и врачи.



«Есть поштучно, есть веточки, по три лея, покрупнее по пять леев».



А вот торговцы водой, по мнению покупателей, безжалостно завышают цены.



«Было 7−8 леев, теперь 10,15, 20. Как так?«



По данным столичной мэрии, ежегодно с территории кладбища Святого Лазаря собирают почти 700 тонн мусора. 80% отходов составляют искусственные цветы и венки.