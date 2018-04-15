Солнечную электростанцию начнут строить в Южном Казахстане

Источник: Kazinform

По словам акима, в районе развиваются альтернативные источники энергии. В настоящее время ТОО «Ветропарк Жүзімдік» подготовило необходимые документы для строительства солнечной электростанции мощностью 40 мВт. В этом году товарищество начнет строительство. Наряду с этим, до конца текущего года зарубежные компании ТОО «Emperial Renewabie Energy» и «КК-Kiunsen» намерены разработать проектно-сметную документацию на строительство солнечных электростанций на 100 и 210 мВТ.

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Как отметил Б. Танагузов, в этом году на территории индустриальной зоны планируется создать предприятия по производству и переработке мяса и молока. Одно из них — агрокомплекс «Шаян өнімдері», который займется переработкой мяса, молока и кормов. Стоимость проекта составляет 1 500 млн. тенге. Предприятие намерено ежегодно производить 2000 тонн мяса, 2500 тонн молока и 5000 тонн кормов.

«В 2017 году согласно плану было запланировано привлечь 5 млрд. тенге инвестиций в основной капитал района. По итогам года общая сумма привлеченных инвестиций составила 34 млрд. тенге, что в 7 раз больше, чем запланировано. Это один самых высоких показателей по области. В минувшем году в районе объем валового регионального продукта составил 34,8 млрд. тенге. Доходы бюджета в прошлом году были утверждены на уровне 15,4 млрд тенге, по итогам года план выполнен на 100,2%. Более того, в ушедшем году промышленными предприятиями района было произведено продукции на сумму более 3,1 млрд тенге, рост составил 103%», — сообщил Б. Танагузов.

Также спикер отметил, что в своем Послании Глава государства поручил к 2050 году увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50 процентов. На сегодня в районе действует около 3500 малых и средних предприятий. В прошлом году объем произведенной продукции в этой сфере составил 7,3 млрд. тенге, а объем валовой продукции сельского хозяйства составил 17,4 млрд. тенге, индекс физического объема достиг 105%.