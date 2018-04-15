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15 апреля, источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане предлагают узаконить самовольные постройки

В Узбекистане опубликован проект указа президента «О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольно построенные жилые помещения».

Источник: Uzdaily.uz

Документ был представлен Министерством юстиции Узбекистана.

В документе отмечается, что законодательство гарантирует права граждан на индивидуальное жилищное строительство на земельных участках, предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения.

В проекте указа отмечается, что несмотря на наличие законных механизмов приобретения и строительства жилья, тысячи граждан на протяжении многих лет незаконно возводили индивидуальное жилье на самовольно занятых земельных участках.

Во многом это стало возможным по попустительству государственных органов, в первую очередь органов исполнительной власти на местах, в том числе уполномоченных в сфере земельного кадастра, архитектуры и строительства, отмечается в документе.

Отмечаются многочисленные факты сговора фермерских и дехканских хозяйств по незаконному предоставлению земельных участков гражданам для жилищного строительства за плату.

Документом предлагается объявить до 31 декабря 2018 года общегосударственную разовую акцию по признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, возведенные на самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на строительство.

Право собственности на жилое помещение, возведенное на земельном участке, не отведенном для этих целей, или без получения разрешения на строительство может быть признано за лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным имуществом, при условии, что земельный участок или его часть не находится на земле, которая не может быть отведена для жилищного строительства, что постройка не нарушает требования градостроительных норм и правил, и что ее сохранение не будет нарушать прав и интересов других лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

Предполагается, что для признания права собственности на самовольную постройку нужно будет уплатить разовый сбор в размере 10 минимальных зарплат (1,7 млн сумов).

При признании права собственности на самовольную постройку собственнику предлагается предоставить право пожизненного наследуемого владения земельным участком (частью участка), на котором она возведена, в пределах норм, установленных законодательством, с изъятием превышающей части в земли запаса.

После окончания срока акции будет ужесточена ответственность за строительство самовольных построек. За их допущение персональную ответственность будут нести генеральный прокурор Узбекистана, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, а также должностные лица других уполномоченных органов.

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