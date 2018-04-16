Самые состоятельные люди в мире станут в 6 раз богаче к 2030 году

Источник: AP 2018

Об этом свидетельствует исследование библиотеки Палаты общин Великобритании, передает The Guardian.

Опубликованные Палатой данные — это предупреждение о том, что если продолжится накопление богатств наиболее состоятельной частью населения, то это породит недоверие и недовольства в обществе. Поэтому власти должны принять меры по изменению баланса.

Согласно данным, если сохранятся тренды со времен финансового кризиса 2008 года, то богатейшие люди, которых 1%, завладеют 64% мировых богатств.