Контракты не по протоколу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», Генпрокуратура недовольна качеством техобслуживания самолетов перевозящего первых лиц государства специального летного отряда (СЛО) «Россия», которое вели предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Основные претензии связаны с затягиванием сроков ремонта, недостаточным контролем, а также тем, что работы начинались еще до подписания госконтракта. Но в итоге, по данным «Ъ», никаких кадровых или организационных выводов не последует, а для решения возникших проблем ОАК предлагает перейти на обслуживание самолетов СЛО по контрактам жизненного цикла, что уже применяется к военной авиатехнике.

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура РФ провела проверку ОАК в части выполнения гарантийных обязательств по самолетам специального летного отряда «Россия» (перевозит первых лиц государства).

Часть претензий связана с тем, что авиастроители начинают ремонт еще до заключения госконтракта, нарушая закон о госзакупках. Как рассказал источник «Ъ» в одном из ведомств, Генпрокуратура вела проверку с начала года, запрашивая документы по выполнению контрактных обязательств со СЛО. По ее результатам в середине марта президенту ОАК Юрию Слюсарю направлено представление от заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, отметил собеседник «Ъ», в котором говорится, что «ОАК недостаточно контролирует дочерние предприятия и руководство корпорации обязано упорядочить их работу».

По словам источников «Ъ», знакомых с итогами проверки, надзорное ведомство сочло, что ОАК неоднократно затягивала сроки ремонта воздушных судов, в том числе спецназначения для перевозки руководства страны.

Результаты рассматривались на совещаниях, в том числе в правительстве, говорит топ-менеджер одного из предприятий авиапрома, и на фоне несвоевременного заказа комплектующих и иных форс-мажорных обстоятельств была вскрыта и более системная проблема.

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Так, по версии прокуроров, Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) начало выполнять технические работы по обслуживанию трех Ил-96 СЛО еще до проведения торгов и заключения госконтракта — уже в тот момент, когда самолет оказался на ВАСО. «Но СЛО является серьезным заказчиком, который просит осуществить ремонт как можно скорее, и мы осознаем их потребность», — говорит собеседник «Ъ».



Как сочли проверяющие, ОАК не провела полностью и оговоренные в контракте работы по замене оборудования, а также не соблюла сроки по импортозамещению. Так, например, с 2016 года семь самолетов из девяти были переданы СЛО позднее контрактного срока. При этом часть недоработок, выявленных при поставке, затем так и не были устранены. По данным «Ъ», проблемы затронули Ил-96, Ан-148, Ту-214, на которых ОАК не выполнила часть обязательных доработок. У прокуратуры были претензии к ОАК и по формированию системы управления безопасностью полетов на этих самолетах. Прокуратура также сочла, что стоимость одного из госконтрактов СЛО с одним из предприятий ОАК на замену иностранных комплектующих была завышена: контракт предусматривал установку систем навигации, которые не могли быть одновременно использованы на одном самолете. Правда, по словам собеседника «Ъ», в последнем случае это было сделано по настоянию СЛО.