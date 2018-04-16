Закрома доллара

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Резкое ослабление рубля на прошлой неделе взвинтило цены на внутреннем рынке зерна. В ряде случаев котировки на пшеницу поднялись сразу на 500 руб., тогда как в предыдущие недели они росли на 50−150 руб. На этом фоне фермеры на юге начали останавливать продажи и отказываться от уже заключенных контрактов.

Зерновой рынок России на минувшей неделе откликнулся на снижение курса рубля активным ростом цен, сообщает «Совэкон». Средние цены на пшеницу третьего класса подскочили на 275 руб., до 9,05 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 325 руб., до 8,3 тыс. руб. Наиболее резко котировки росли на юге страны, многие позиции дорожали на 500 руб. за тонну и более. Для сравнения: последние несколько недель цены на зерно на внутреннем рынке увеличивались в среднем максимум на 50−150 руб. за неделю, отмечает гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко. За неделю с 6 по13 апреля рубль ослабел к доллару на 6%. К вечеру пятницы средневзвешенный курс доллара составил 61,14 руб.

Существенное ослабление рубля также привело к тому, что многие фермеры остановили продажи и отказались от ранее заключенных контрактов, пишет «Совэкон». Особенно заметно сокращение предложения зерна на юге, где у фермеров нет сиюминутных потребностей в оборотных средствах, отмечает директор аналитического центра Андрей Сизов. Производители в других частях страны останавливать продажи пока не готовы, но поставки из отдаленных от портов регионов занимают больше времени, указывает он. Фермеры резко сократили предложение уже в прошлый вторник, ожидая дальнейшего ослабления рубля, подтверждает крупный экспортер. В результате трейдеры, рискуя столкнуться с нехваткой зерна, были вынуждены резко повышать цены в портах, чтобы выполнить ранее заключенные контракты, отмечает собеседник «Ъ».



По данным «Совэкона», средние закупочные цены на пшеницу в портах за прошлую неделю выросли с 10,4−10,7 тыс. до 11,1−11,8 тыс. руб. за тонну. Трейдеры были готовы работать почти в убыток из-за риска неустойки за невыполненный контракт, говорит экспортер. По его словам, частично возобновлять продажи фермеры начали только к концу прошлой недели на фоне укрепления рубля. Следом немного откатились и закупочные цены в портах, добавляет господин Петриченко.

По оперативным таможенным данным, на 11 апреля Россия экспортировала 40,8 млн тонн зерна, на 39% больше, чем годом ранее. Поставки пшеницы увеличились на 40%, до 31,8 млн тонн. Минсельхоз США (USDA) в последнем прогнозе оценивает объем экспорта российской пшеницы в этом сезоне в 38,5 млн тонн.