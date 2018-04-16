Закрома доллара
Падение рубля подняло цены на пшеницу на внутреннем рынке.
Падение рубля подняло цены на пшеницу на внутреннем рынке.
Резкое ослабление рубля на прошлой неделе взвинтило цены на внутреннем рынке зерна. В ряде случаев котировки на пшеницу поднялись сразу на 500 руб., тогда как в предыдущие недели они росли на 50−150 руб. На этом фоне фермеры на юге начали останавливать продажи и отказываться от уже заключенных контрактов.
Зерновой рынок России на минувшей неделе откликнулся на снижение курса рубля активным ростом цен, сообщает «Совэкон». Средние цены на пшеницу третьего класса подскочили на 275 руб., до 9,05 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 325 руб., до 8,3 тыс. руб. Наиболее резко котировки росли на юге страны, многие позиции дорожали на 500 руб. за тонну и более. Для сравнения: последние несколько недель цены на зерно на внутреннем рынке увеличивались в среднем максимум на 50−150 руб. за неделю, отмечает гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко. За неделю с 6 по13 апреля рубль ослабел к доллару на 6%. К вечеру пятницы средневзвешенный курс доллара составил 61,14 руб.
Существенное ослабление рубля также привело к тому, что многие фермеры остановили продажи и отказались от ранее заключенных контрактов, пишет «Совэкон». Особенно заметно сокращение предложения зерна на юге, где у фермеров нет сиюминутных потребностей в оборотных средствах, отмечает директор аналитического центра Андрей Сизов. Производители в других частях страны останавливать продажи пока не готовы, но поставки из отдаленных от портов регионов занимают больше времени, указывает он. Фермеры резко сократили предложение уже в прошлый вторник, ожидая дальнейшего ослабления рубля, подтверждает крупный экспортер. В результате трейдеры, рискуя столкнуться с нехваткой зерна, были вынуждены резко повышать цены в портах, чтобы выполнить ранее заключенные контракты, отмечает собеседник «Ъ».
По данным «Совэкона», средние закупочные цены на пшеницу в портах за прошлую неделю выросли с 10,4−10,7 тыс. до 11,1−11,8 тыс. руб. за тонну. Трейдеры были готовы работать почти в убыток
Высокая конкуренция на зерно на внутреннем рынке могла сказаться и на экспортных ценах российской пшеницы, полагают в «Совэконе». На прошлой неделе котировки выросли на $3, до $211 за тонну (FOB). Влияние на них оказало также укрепление мировых бирж в начале недели на фоне сохранения засухи в США. По словам источника «Ъ», цена предложения на российскую пшеницу на неделе доходила и до $214 за тонну, а цена спроса — до $202−203 за тонну. Ждать продолжения роста экспортных цен сегодня не стоит, полагает господин Сизов.
В краткосрочной перспективе снижение курса рубля продолжит влиять на внутренний рынок, считают в «Совэконе». Но довольно скоро часть горящих контрактов (необеспеченных зерном, но требующих скорого выполнения) может быть закрыта, а новые могут формироваться уже по другим ценам, предупреждает Андрей Сизов. Он напоминает, что впереди поступление зерна нового урожая, котировки на которое будут на $10−15 за тонну меньше текущих уровней. По словам крупного экспортера, обычно контракты заключаются за
По подсчетам Росстата, запасы зерна в России на 1 марта достигли 38,3 млн тонн, что на 18,5% превышает показатель 2017 года. В результате в «Совэконе» не исключают, что пик внутренних цен будет пройден довольно скоро, что станет неприятным сюрпризом для сельхозпроизводителей.
Анатолий Костырев