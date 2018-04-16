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02:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Рынок труда на позитиве

На фоне возвращения экономики к росту российские работодатели в этом году планируют как увеличение штатов, так и рост зарплат своих сотрудников.

Источник: РИА "Новости"

И тот и другой показатель на российском рынке труда могут вырасти в пределах 10%. Другие направления для инвестиций работодателей — обучение персонала и автоматизация HR-сферы.

По данным отчета консалтинговой компании KPMG, в этом году российские компании надеются на развитие экономики, и поэтому готовы инвестировать в расширение штата сотрудников и рост их зарплат. В обзоре приняли участие 162 российских и иностранных компании из различных отраслей.

По данным опроса, 66% респондентов настроены оптимистично в отношении перспектив этого года.

Это на 10% больше, чем в 2017 году, и в шесть раз превышает показатель 2015 года. Доля компаний, ожидающих негативного развития событий, составила 11% (против 8% в прошлом году) — стоит, впрочем, отметить, что исследование проводилось до новой волны санкций США в отношении РФ.

Наиболее оптимистично смотрят на события компании фармацевтической отрасли (77%), а самыми пессимистичными оказались предприятия банковского и инвестиционного секторов — около четверти из них прогнозируют негативный сценарий развития событий.

В связи с таким прогнозом 43% компаний планируют увеличение численности персонала и только 18% намерены в будущем сокращать количество сотрудников.
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Большинство участников исследования (75%) собираются увеличить численность в пределах 10%.

Авторы исследования отмечают, что если раньше штат рос у крупных и средних предприятий, то в этом году на увеличение штата рассчитывают компании с числом сотрудников менее 500 человек.

Лидером в отношении планов по увеличению численности персонала в 2018 году стали компании страховой отрасли (71% компаний из данной сферы). Также нацеленность компаний на поддержание или увеличение численности персонала сохраняется в фармацевтической отрасли: если в 2016 году только 21% компаний данной отрасли планировали увеличить численность, то в 2017 году этот показатель составил 50%, а в текущем году уже более половины респондентов (62%) намерены расширять штат.

К сокращениям, напротив, готовятся предприятия розничной торговли (20%) и банковского сектора (29%).

Эти компании ожидают уменьшение численности сотрудников в 2018 году на 6−10% (71% и 67% соответственно).

Увеличить размер заработной платы сотрудников собираются 87% респондентов.
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Среди них 62% отметили, что повышение зарплаты будет распространяться на всех сотрудников, 13% — на отдельные категории работников и четверть — точечно на отдельных сотрудников. В среднем ожидаемый процент повышения зарплат колеблется в пределах от 6% до 10%. Схожие тенденции зафиксировала и рекрутинговая компания HeadHunter — она оценивает рост зарплат по итогам первого квартала 2018 года на 1−2%. Сокращение доли беднейшего населения на фоне предвыборного повышения выплат фиксирует и РАНХиГС.

Помимо зарплат сотрудников, в этом году компании готовы инвестировать во внедрение HR-ИТ-систем (40% против 25% в 2017 году), 33% планируют увеличивать бюджеты на внешнее обучение (31% в 2017 году), а 28% — на внутреннее (25% в 2017 году). Также приоритетной задачей для многих предприятий (38%) становится автоматизация HR-аналитики. Еще треть опрошенных заявили, что планируют инвестировать в роботизацию HR-сферы — наиболее приоритетными направлениями являются подбор персонала или коммуникация по типовым вопросам.

Анастасия Мануйлова

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