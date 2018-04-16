Рынок труда на позитиве
На фоне возвращения экономики к росту российские работодатели в этом году планируют как увеличение штатов, так и рост зарплат своих сотрудников.
На фоне возвращения экономики к росту российские работодатели в этом году планируют как увеличение штатов, так и рост зарплат своих сотрудников.
И тот и другой показатель на российском рынке труда могут вырасти в пределах 10%. Другие направления для инвестиций работодателей — обучение персонала и автоматизация
По данным отчета консалтинговой компании KPMG, в этом году российские компании надеются на развитие экономики, и поэтому готовы инвестировать в расширение штата сотрудников и рост их зарплат. В обзоре приняли участие 162 российских и иностранных компании из различных отраслей.
Это на 10% больше, чем в 2017 году, и в шесть раз превышает показатель 2015 года. Доля компаний, ожидающих негативного развития событий, составила 11% (против 8% в прошлом году) — стоит, впрочем, отметить, что исследование проводилось до новой волны санкций США в отношении РФ.
Наиболее оптимистично смотрят на события компании фармацевтической отрасли (77%), а самыми пессимистичными оказались предприятия банковского и инвестиционного секторов — около четверти из них прогнозируют негативный сценарий развития событий.
Большинство участников исследования (75%) собираются увеличить численность в пределах 10%.
Авторы исследования отмечают, что если раньше штат рос у крупных и средних предприятий, то в этом году на увеличение штата рассчитывают компании с числом сотрудников менее 500 человек.
Лидером в отношении планов по увеличению численности персонала в 2018 году стали компании страховой отрасли (71% компаний из данной сферы). Также нацеленность компаний на поддержание или увеличение численности персонала сохраняется в фармацевтической отрасли: если в 2016 году только 21% компаний данной отрасли планировали увеличить численность, то в 2017 году этот показатель составил 50%, а в текущем году уже более половины респондентов (62%) намерены расширять штат.
Эти компании ожидают уменьшение численности сотрудников в 2018 году на 6−10% (71% и 67% соответственно).
Среди них 62% отметили, что повышение зарплаты будет распространяться на всех сотрудников, 13% — на отдельные категории работников и четверть — точечно на отдельных сотрудников. В среднем ожидаемый процент повышения зарплат колеблется в пределах от 6% до 10%. Схожие тенденции зафиксировала и рекрутинговая компания HeadHunter — она оценивает рост зарплат по итогам первого квартала 2018 года на 1−2%. Сокращение доли беднейшего населения на фоне предвыборного повышения выплат фиксирует и РАНХиГС.
Помимо зарплат сотрудников, в этом году компании готовы инвестировать во внедрение
Анастасия Мануйлова
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