Рынок труда на позитиве

Источник: РИА "Новости"

И тот и другой показатель на российском рынке труда могут вырасти в пределах 10%. Другие направления для инвестиций работодателей — обучение персонала и автоматизация HR-сферы.

По данным отчета консалтинговой компании KPMG, в этом году российские компании надеются на развитие экономики, и поэтому готовы инвестировать в расширение штата сотрудников и рост их зарплат. В обзоре приняли участие 162 российских и иностранных компании из различных отраслей.

По данным опроса, 66% респондентов настроены оптимистично в отношении перспектив этого года.

Это на 10% больше, чем в 2017 году, и в шесть раз превышает показатель 2015 года. Доля компаний, ожидающих негативного развития событий, составила 11% (против 8% в прошлом году) — стоит, впрочем, отметить, что исследование проводилось до новой волны санкций США в отношении РФ.



Наиболее оптимистично смотрят на события компании фармацевтической отрасли (77%), а самыми пессимистичными оказались предприятия банковского и инвестиционного секторов — около четверти из них прогнозируют негативный сценарий развития событий.

В связи с таким прогнозом 43% компаний планируют увеличение численности персонала и только 18% намерены в будущем сокращать количество сотрудников.

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Большинство участников исследования (75%) собираются увеличить численность в пределах 10%.



Авторы исследования отмечают, что если раньше штат рос у крупных и средних предприятий, то в этом году на увеличение штата рассчитывают компании с числом сотрудников менее 500 человек.

Лидером в отношении планов по увеличению численности персонала в 2018 году стали компании страховой отрасли (71% компаний из данной сферы). Также нацеленность компаний на поддержание или увеличение численности персонала сохраняется в фармацевтической отрасли: если в 2016 году только 21% компаний данной отрасли планировали увеличить численность, то в 2017 году этот показатель составил 50%, а в текущем году уже более половины респондентов (62%) намерены расширять штат.

К сокращениям, напротив, готовятся предприятия розничной торговли (20%) и банковского сектора (29%).

Эти компании ожидают уменьшение численности сотрудников в 2018 году на 6−10% (71% и 67% соответственно).

Увеличить размер заработной платы сотрудников собираются 87% респондентов.

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