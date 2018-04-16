Миллионный долг по зарплате погасило предприятие-банкрот в Хабаровском крае
В Вяземском районе ООО «ТеплоЭнерго» выплатило сотрудникам долг по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Вяземском районе ООО «ТеплоЭнерго» выплатило сотрудникам долг по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Установлено, что на 30 января 2018 года перед 66 работниками
«Конкурсный управляющий не принимал мер к взысканию с контрагентов задолженности по исполненным ООО “ТеплоЭнерго” договорам и установлению приоритета погашения задолженности по заработной плате перед иными платежами», — рассказали в
Прокурор внес представление конкурсному управляющему. После этого тот направил в суд исковое заявление о взыскании с контрагентов задолженности на сумму 2,7 млн рублей. Эти требования удовлетворили в полном объеме. Также конкурсный управляющий подал заявления и в арбитражный суд края. В результате этих действий долг удалось погасить.
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