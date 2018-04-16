Миллионный долг по зарплате погасило предприятие-банкрот в Хабаровском крае

Установлено, что на 30 января 2018 года перед 66 работниками предприятия-банкрота имелась задолженность в размере более миллиона рублей.

«Конкурсный управляющий не принимал мер к взысканию с контрагентов задолженности по исполненным ООО “ТеплоЭнерго” договорам и установлению приоритета погашения задолженности по заработной плате перед иными платежами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры края.