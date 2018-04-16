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04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Миллионный долг по зарплате погасило предприятие-банкрот в Хабаровском крае

В Вяземском районе ООО «ТеплоЭнерго» выплатило сотрудникам долг по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Установлено, что на 30 января 2018 года перед 66 работниками предприятия-банкрота имелась задолженность в размере более миллиона рублей.

«Конкурсный управляющий не принимал мер к взысканию с контрагентов задолженности по исполненным ООО “ТеплоЭнерго” договорам и установлению приоритета погашения задолженности по заработной плате перед иными платежами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Прокурор внес представление конкурсному управляющему. После этого тот направил в суд исковое заявление о взыскании с контрагентов задолженности на сумму 2,7 млн рублей. Эти требования удовлетворили в полном объеме. Также конкурсный управляющий подал заявления и в арбитражный суд края. В результате этих действий долг удалось погасить.

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