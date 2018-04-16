Корабелы Комсомольска ускорили работу на судне «Остап Шеремета»
Летом снабженца для «Газпрома» ждут швартовные испытания.
Летом снабженца для «Газпрома» ждут швартовные испытания.
На Амурском судостроительном заводе в
— По контракту судно «Остап Шеремета» мы должны сдать в декабре текущего года, — говорит старший строитель АСЗ Геннадий Дмитриев. — По графику, его швартовные испытания должны начаться летом, а в сентябре судно должно уйти на сдаточную базу имея — как минимум — 80% закрытых швартовных удостоверений. Это в идеале, и к этому мы стремимся: переводить заказы на базу только для ходовых испытаний и последующую передачу заказчику.
Напомним, сейчас готовится к первому выходу в море «Иван Сидоренко», головное судно из двух, заказанных «Газпромом» в
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