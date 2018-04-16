Корабелы Комсомольска ускорили работу на судне «Остап Шеремета»

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре ускорены работы на втором судне снабжения для работы с полупогружными буровыми установками «Остап Шеремета». Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, пока есть небольшое отставание от графика. Чтобы успеть сдать заказ в срок, на верфи воспользовались помощью фирмы «Западный корабел»: подрядчик обеспечил квалифицированных специалистов и над судном сегодня трудятся около 150 человек.

— По контракту судно «Остап Шеремета» мы должны сдать в декабре текущего года, — говорит старший строитель АСЗ Геннадий Дмитриев. — По графику, его швартовные испытания должны начаться летом, а в сентябре судно должно уйти на сдаточную базу имея — как минимум — 80% закрытых швартовных удостоверений. Это в идеале, и к этому мы стремимся: переводить заказы на базу только для ходовых испытаний и последующую передачу заказчику.