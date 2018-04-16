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05:25 (мск), источник: ТАСС

Акции «Русала» упали до рекордного минимума

Стоимость акций составляет 1,7 гонконгского доллара за бумагу.

Источник: Reuters

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 апреля. /ТАСС/. Акции российского алюминиевого гиганта «Русал» продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже.

В первые минуты операций они подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:45 по местному времени (04:45 мск).

Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году.

Неделю назад акции «Русала» обрушились на 50% (до 2,34 гонк. долл за штуку) на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. С тех пор акции компании продолжают падать.

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