Акции «Русала» упали до рекордного минимума
Стоимость акций составляет 1,7 гонконгского доллара за бумагу.
Стоимость акций составляет 1,7 гонконгского доллара за бумагу.
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 апреля. /ТАСС/. Акции российского алюминиевого гиганта «Русал» продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже.
В первые минуты операций они подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:45 по местному времени (04:45 мск).
Неделю назад акции «Русала» обрушились на 50% (до 2,34 гонк. долл за штуку) на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. С тех пор акции компании продолжают падать.
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