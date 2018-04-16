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07:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

Замминистра строительства и ЖКХ России заглянул в красноярские дома

Гость высокого полёта. По Красноярску проехался замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Какие выводы федеральный чиновник сделал о нашем миллионнике?

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Милия Ивановна жалуется заместителю министра России по ЖКХ на капитальный ремонт. Андрея Чибиса пенсионерка встретила у себя во дворе на Вавилова и сразу отвела на экскурсию в подъезд. Жильцов возмущает, что батареи оказались под потолком.

А этот дом находится в самом сердце Красноярска — на Диктатуры пролетариата. Здесь недоволен уже сам столичный чиновник: и отделка пятиэтажки не та, и цветовая гамма словно у фашистского Рейхстага. Федеральному минстрою не понравилось и слишком медленное движение денег. Восемь собранных миллиардов не сумели пустить на ремонт крыши и прочие работы.

«Менеджмент надо менять. Если менеджмент не справился в течение нескольких лет, очевидно, их пора менять, чтобы исправить ситуацию», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Но не обошлось и без доброго слова. Похвалил замминистра благоустройство набережной Енисея и некоторых дворов. Уже на совещании он подчеркнул, что только формирование качественной среды российских городов поможет удержать талантливую молодёжь от переезда в более уютные уголки мира.

Роман РЫКОВ



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