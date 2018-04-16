Завод по производству древесного угля закрыли из-за жалоб жителей Осинского района

Как сообщает 16 апреля 2018 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, от жителей пос. Приморского поступали многочисленные жалобы на то, что предприятие загрязняет окружающую среду. Прокуратура района установила, что индивидуальный предприниматель установил 16 углевыжигательных печей на арендованном земельном участке, не имея разрешения на выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ. При этом участок площадью 15 га относится к землям сельскохозяйственного назначения и использовался не по целевому назначению.