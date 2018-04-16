Завод по производству древесного угля закрыли из-за жалоб жителей Осинского района
В Осинском районе прекращена деятельность завода по производству древесного угля.
В Осинском районе прекращена деятельность завода по производству древесного угля.
Как сообщает 16 апреля 2018 года
В связи с выявленным нарушением земельного законодательства прокурор направил в Осинский районный суд исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя освободить земельный участок от углевыжигательных печей и очистить земельный участок от древесных и иных отходов. Исковое заявление суд удовлетворил в полном объеме, сейчас индивидуальный предприниматель прекратил производство древесного угля.
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