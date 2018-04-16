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07:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Завод по производству древесного угля закрыли из-за жалоб жителей Осинского района

В Осинском районе прекращена деятельность завода по производству древесного угля.

Как сообщает 16 апреля 2018 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, от жителей пос. Приморского поступали многочисленные жалобы на то, что предприятие загрязняет окружающую среду. Прокуратура района установила, что индивидуальный предприниматель установил 16 углевыжигательных печей на арендованном земельном участке, не имея разрешения на выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ. При этом участок площадью 15 га относится к землям сельскохозяйственного назначения и использовался не по целевому назначению.

В связи с выявленным нарушением земельного законодательства прокурор направил в Осинский районный суд исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя освободить земельный участок от углевыжигательных печей и очистить земельный участок от древесных и иных отходов. Исковое заявление суд удовлетворил в полном объеме, сейчас индивидуальный предприниматель прекратил производство древесного угля.

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