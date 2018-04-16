Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Трамп объяснил свое решение нанести ракетный удар по Сирии
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Ричард Гир женится в третий раз
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11:10 (мск), источник: ТАСС

Руководство аэропорта Симферополя надеется, что новый терминал окупится за 15 лет

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала возрастет до 6,5 млн человек в год.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь окупится в течение 15 лет, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

«Мы рассчитываем на порядка 15 лет по окупаемости терминала. Инфраструктура серьезная, достаточно дорогая. Мы не ставим самоцелью окупить ее за два года, мы не хотим, чтобы это существенно увеличило стоимость перевозок», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, и добавил, что в понедельник терминал примет пассажиров первого рейса.

Инвестсоглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь подписали два года назад, в апреле 2016 года, в рамках II Ялтинского международного экономического форума. Заказчик строительства — ООО «Международный аэропорт Симферополь», генподрядчик — ООО «Аконс Про» (ранее ООО «Альфа Констракшн»), инвестиции — 32 млрд рублей.

Плаксин рассказал, что практически все службы аэропорта переехали из действующего терминала в новый за одну ночь, этот процесс прошел в штатном режиме. «Конечно, оперативные и диспетчерские службы мы перевозили заранее, но службы, которые занимаются обслуживанием воздушного судна и пассажиров, переехали за ночь, и уже утренняя смена работает в новом аэровокзальном комплексе», — отметил он.

По словам Плаксина, сейчас разрабатывается концепция по использованию инфраструктуры старого терминала. «Сейчас мы разрабатываем коммерческую концепцию использования старых терминалов под здания торгового центра. Также продолжаем диалог по созданию автовокзала. В ближайшее время определимся окончательно», — добавил он.

Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 США, Франция и Великобритания начали бомбить Сирию. Онлайн
"Ваши дети не погибли, мы их спасли" -как врали мошенники в Кемерове
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Прокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь