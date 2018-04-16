Руководство аэропорта Симферополя надеется, что новый терминал окупится за 15 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь окупится в течение 15 лет, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

«Мы рассчитываем на порядка 15 лет по окупаемости терминала. Инфраструктура серьезная, достаточно дорогая. Мы не ставим самоцелью окупить ее за два года, мы не хотим, чтобы это существенно увеличило стоимость перевозок», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, и добавил, что в понедельник терминал примет пассажиров первого рейса.

Инвестсоглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь подписали два года назад, в апреле 2016 года, в рамках II Ялтинского международного экономического форума. Заказчик строительства — ООО «Международный аэропорт Симферополь», генподрядчик — ООО «Аконс Про» (ранее ООО «Альфа Констракшн»), инвестиции — 32 млрд рублей.

Плаксин рассказал, что практически все службы аэропорта переехали из действующего терминала в новый за одну ночь, этот процесс прошел в штатном режиме. «Конечно, оперативные и диспетчерские службы мы перевозили заранее, но службы, которые занимаются обслуживанием воздушного судна и пассажиров, переехали за ночь, и уже утренняя смена работает в новом аэровокзальном комплексе», — отметил он.

По словам Плаксина, сейчас разрабатывается концепция по использованию инфраструктуры старого терминала. «Сейчас мы разрабатываем коммерческую концепцию использования старых терминалов под здания торгового центра. Также продолжаем диалог по созданию автовокзала. В ближайшее время определимся окончательно», — добавил он.