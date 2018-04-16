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09:27 (мск), источник: АиФ Казань

Мэрия Казани отказалась от внедрения новой транспортной схемы

Исполком Казани принял решение сохранить существующую маршрутную сеть и отказаться от очередной транспортной реформы, об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Источник: Аргументы и факты

По оценке специалистов московского НИИ автомобильного транспорта, существующая маршрутная сеть Казани полностью соответствует федеральному стандарту, имеет оценку выше среднего и является удобной для жителей. Правда, она очень дорогая в обслуживании. Для сохранения существующей системы нужно повысить тарифы до 49 рублей.

Взамен разработчики предложили кардинальные изменения: сократить маршруты вдвое и привязать их к транспортно-пересадочным узлам, станциям метро. Особый упор предлагалось делать на метро, либо на развитие других скоростных видов транспорта. Стоимость новой системы бы обошлась в 15,5 млрд рублей, что равносильно строительству примерно двух станции метро.

«Рассмотрев оба варианта развития, мы пришли к выводу, что это ударит по карману пассажира. Самое большое, что мы можем — сохранить максимально существующую сеть и успеть провести конкурс среди перевозчиков, — рассказал Абдулхаков. — Казань не готова к реализации новой маршрутной схемы, однако благодаря большой аналитической работе НИИАТ у города появилось видение, как можно развиваться в ближайшие годы».

Уже были внедрены некоторые изменения — город отказался от дублирующих маршрутов, продлил существующие в новые ЖК «Салават Купере» и «Весна».

1 мая истекают сроки 5-летних муниципальных контрактов с перевозчиками. В ближайшее время будут объявлены новые конкурсы, где прописаны новые требования к подвижному составу, которая появится на сайте госзакупок. Согласно контракту, появится 240 новых единиц подвижного состава, на линиях будут работать низкопольные автобусы единого красного цвета со сроком эксплуатации не более 10 лет, автобусов среднего размера — не более 8 лет.

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