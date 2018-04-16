Мэрия Казани отказалась от внедрения новой транспортной схемы

Источник: Аргументы и факты

По оценке специалистов московского НИИ автомобильного транспорта, существующая маршрутная сеть Казани полностью соответствует федеральному стандарту, имеет оценку выше среднего и является удобной для жителей. Правда, она очень дорогая в обслуживании. Для сохранения существующей системы нужно повысить тарифы до 49 рублей.

Взамен разработчики предложили кардинальные изменения: сократить маршруты вдвое и привязать их к транспортно-пересадочным узлам, станциям метро. Особый упор предлагалось делать на метро, либо на развитие других скоростных видов транспорта. Стоимость новой системы бы обошлась в 15,5 млрд рублей, что равносильно строительству примерно двух станции метро.

«Рассмотрев оба варианта развития, мы пришли к выводу, что это ударит по карману пассажира. Самое большое, что мы можем — сохранить максимально существующую сеть и успеть провести конкурс среди перевозчиков, — рассказал Абдулхаков. — Казань не готова к реализации новой маршрутной схемы, однако благодаря большой аналитической работе НИИАТ у города появилось видение, как можно развиваться в ближайшие годы».

Уже были внедрены некоторые изменения — город отказался от дублирующих маршрутов, продлил существующие в новые ЖК «Салават Купере» и «Весна».