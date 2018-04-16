Стоимость биткоина вернулась к восьми тысячам долларов

Источник: РИА Новости

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.53 мск биткоин дешевел на 0,44% — до 8,054 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,64%, до 8,058 тысячи долларов, на Binance — на 0,88%, до 8,045 тысячи долларов.

Альтернативные виртуальные валюты при этом торгуются разнонаправленно: Ethereum — дешевел на 0,78%, до 507,95 доллара, Ripple — дорожал на 1,66%, до 0,65 доллара, Bitcoin Cash — на 0,91%, до 759,75 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 323,63 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

В минувшие выходные стоимость биткоина выросла на 2%, достигнув уровня примерно в 8,4 тысячи долларов. Удорожание биткоина аналитики связывали с геополитической напряженностью после ракетных ударов по Сирии. Однако в понедельник криптовалюта вернулась к отметке в 8 тысяч долларов.