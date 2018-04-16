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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Стоимость биткоина вернулась к восьми тысячам долларов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром незначительно дешевеет, растеряв приобретенные за выходные 2% роста, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 61.4311   -0.63 € 75.7507   -1.01 ММВБ: $ 61.9400   -0.05 € 76.4100   -0.01
Источник: РИА Новости

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.53 мск биткоин дешевел на 0,44% — до 8,054 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,64%, до 8,058 тысячи долларов, на Binance — на 0,88%, до 8,045 тысячи долларов.

Альтернативные виртуальные валюты при этом торгуются разнонаправленно: Ethereum — дешевел на 0,78%, до 507,95 доллара, Ripple — дорожал на 1,66%, до 0,65 доллара, Bitcoin Cash — на 0,91%, до 759,75 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 323,63 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

В минувшие выходные стоимость биткоина выросла на 2%, достигнув уровня примерно в 8,4 тысячи долларов. Удорожание биткоина аналитики связывали с геополитической напряженностью после ракетных ударов по Сирии. Однако в понедельник криптовалюта вернулась к отметке в 8 тысяч долларов.

«Рост (стоимости биткоина за прошедшую неделю — ред.) происходил не равномерно, а под разовым воздействием крупных покупок, сдвигавших рынок вверх. Возможно текущие цены показались привлекательными для частных фондов, так например семейный фонд Сороса объявил о планах инвестировать в биткоин», — сообщил РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

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