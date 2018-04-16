Аэропорт Платов подготовился к лету

«Летняя навигация характеризуется увеличением пассажиропотока и взлетно-посадочных операций, что требует от служб аэропорта и смежных организаций повышенной ответственности и слаженности действий», — написано в сообщении компании.

Проверка готовности служб донской авиагавани проводилась специальной комиссией по нормативам Росавиации и внутренним регламентам. В ходе подготовки обновили маркировку ВПП, рулежных дорожек, перрона. Также были проведены профилактические работы на объектах водосточно-дренажной системы аэродрома, свето-сигнальном оборудовании, а автотранспорт прошел техническое обслуживание, пожарная техника прошла ревизию.

«Основная задача для производственных служб в весенне-летний период — соблюдать регулярность и безопасность полетов, минимизировать возможные задержки рейсов и, конечно, достойно справиться с пиковыми нагрузками в период проведения ЧМ-2018», — рассказал исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.