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12:32 (мск), источник: Деловое сообщество

Аэропорт Платов подготовился к лету

Новый донской аэропорт Платов подготовился к работе в весенне-летний период, сообщает пресс-служба УК «Аэропорты регионов».

«Летняя навигация характеризуется увеличением пассажиропотока и взлетно-посадочных операций, что требует от служб аэропорта и смежных организаций повышенной ответственности и слаженности действий», — написано в сообщении компании.

Проверка готовности служб донской авиагавани проводилась специальной комиссией по нормативам Росавиации и внутренним регламентам. В ходе подготовки обновили маркировку ВПП, рулежных дорожек, перрона. Также были проведены профилактические работы на объектах водосточно-дренажной системы аэродрома, свето-сигнальном оборудовании, а автотранспорт прошел техническое обслуживание, пожарная техника прошла ревизию.

«Основная задача для производственных служб в весенне-летний период — соблюдать регулярность и безопасность полетов, минимизировать возможные задержки рейсов и, конечно, достойно справиться с пиковыми нагрузками в период проведения ЧМ-2018», — рассказал исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.

Аэропорт Платов начал принимать и отправлять регулярные рейсы 7 декабря 2017 года. Его базовым перевозчиком стала новая авиакомпания «Азимут». Пропускная способность составляет около 5 млн пассажиров в год. На строительство Платова было потрачено 47 млрд рублей, срок окупаемости проекта оценивается в 20 лет.

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