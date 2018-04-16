Аэропорт Платов подготовился к лету
Новый донской аэропорт Платов подготовился к работе в
Новый донской аэропорт Платов подготовился к работе в
«Летняя навигация характеризуется увеличением пассажиропотока и
Проверка готовности служб донской авиагавани проводилась специальной комиссией по нормативам Росавиации и внутренним регламентам. В ходе подготовки обновили маркировку ВПП, рулежных дорожек, перрона. Также были проведены профилактические работы на объектах
«Основная задача для производственных служб в
Аэропорт Платов начал принимать и отправлять регулярные рейсы 7 декабря 2017 года. Его базовым перевозчиком стала новая авиакомпания «Азимут». Пропускная способность составляет около 5 млн пассажиров в год. На строительство Платова было потрачено 47 млрд рублей, срок окупаемости проекта оценивается в 20 лет.