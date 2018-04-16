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11:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 5 млн рублей задолжало работникам предприятие в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) по факту невыплаты более 5 млн рублей заработной платы работникам одной из организаций на территории Ленинского округа города.

Как сообщает 16 апреля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, с июля 2017 года и до сих пор руководство предприятия из иной личной заинтересованности не выплачивает зарплату. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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