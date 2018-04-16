Более 5 млн рублей задолжало работникам предприятие в Иркутске

Как сообщает 16 апреля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, с июля 2017 года и до сих пор руководство предприятия из иной личной заинтересованности не выплачивает зарплату. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.