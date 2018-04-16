Более 5 млн рублей задолжало работникам предприятие в Иркутске
В Иркутске возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) по факту невыплаты более 5 млн рублей заработной платы работникам одной из организаций на территории Ленинского округа города.
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В Иркутске возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) по факту невыплаты более 5 млн рублей заработной платы работникам одной из организаций на территории Ленинского округа города.
Как сообщает 16 апреля 2018 года
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