Крупный штраф за детские коврики получит компания в Приморье

Новосибирская компания не задекларировала их при ввозе в Россию. За нарушение таможенных правил ей придется заплатить 307 тысяч рублей штрафа.

Контейнер с игрушками был ввезен в порт Восточный. Согласно декларации на товары в контейнере находилось почти 4 тонны детских игрушек (куклы, конструкторы, машинки, роботы и другие). Однако при досмотре контейнера таможенники обнаружили еще 990 (300 кг) детских ковриков для игры с машинками, которые не были указаны в декларации.