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11:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупный штраф за детские коврики получит компания в Приморье

Находкинские таможенники задержали около тысячи детских ковриков, ввезенных из Китая, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе таможни.

Источник: ДЕЙТА

Новосибирская компания не задекларировала их при ввозе в Россию. За нарушение таможенных правил ей придется заплатить 307 тысяч рублей штрафа.

Контейнер с игрушками был ввезен в порт Восточный. Согласно декларации на товары в контейнере находилось почти 4 тонны детских игрушек (куклы, конструкторы, машинки, роботы и другие). Однако при досмотре контейнера таможенники обнаружили еще 990 (300 кг) детских ковриков для игры с машинками, которые не были указаны в декларации.

По данному факту Находкинская таможня возбудила административное дело. Товар задержан.

Ирина Петрова.

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