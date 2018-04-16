Крупный штраф за детские коврики получит компания в Приморье
Находкинские таможенники задержали около тысячи детских ковриков, ввезенных из Китая, об этом DEITA. RU сообщили в
Находкинские таможенники задержали около тысячи детских ковриков, ввезенных из Китая, об этом DEITA. RU сообщили в
Новосибирская компания не задекларировала их при ввозе в Россию. За нарушение таможенных правил ей придется заплатить 307 тысяч рублей штрафа.
Контейнер с игрушками был ввезен в порт Восточный. Согласно декларации на товары в контейнере находилось почти 4 тонны детских игрушек (куклы, конструкторы, машинки, роботы и другие). Однако при досмотре контейнера таможенники обнаружили еще 990 (300 кг) детских ковриков для игры с машинками, которые не были указаны в декларации.
По данному факту Находкинская таможня возбудила административное дело. Товар задержан.
Ирина Петрова.
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