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12:34 (мск), источник: Новый Калининград

Меняется маршрут и график движения поезда Адлер — Калининград

27 апреля изменится график движения и маршрут поезда Адлер — Калининград. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе КЖД.

Источник: Новый Калининград

Новый маршрут поезда будет проходить пройдет через станции Орёл, Тула и Москва. На Белорусский вокзал Москвы поезд прибудет 29 апреля в 12:41 и в 12:46 отправится в Калининград. На Южный вокзал Калининграда поезд прибудет 30 апреля в 10:57 (мск).

В связи с измененным маршрутом и графиком движения меняется и нумерация поезда с № 359 на № 559. Корректировка произведена только в указанные даты, с целью изучения пассажирского спроса. В остальные даты в направлении Адлер — Калининград курсирует поезд № 359 действующим расписанием.

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