Меняется маршрут и график движения поезда Адлер — Калининград

Новый маршрут поезда будет проходить пройдет через станции Орёл, Тула и Москва. На Белорусский вокзал Москвы поезд прибудет 29 апреля в 12:41 и в 12:46 отправится в Калининград. На Южный вокзал Калининграда поезд прибудет 30 апреля в 10:57 (мск).

В связи с измененным маршрутом и графиком движения меняется и нумерация поезда с № 359 на № 559. Корректировка произведена только в указанные даты, с целью изучения пассажирского спроса. В остальные даты в направлении Адлер — Калининград курсирует поезд № 359 действующим расписанием.