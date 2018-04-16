Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Вкус детства: любимые сладости 90-х
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Николь Кидман блистала на музыкальной премии в Лас-Вегасе
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
14:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Аналитики назвали топ-5 самых дорогих вакансий апреля в Воронеже

Наибольшую зарплату предлагали программисту.

Вакансия программиста PHP в компанию «Самсон» стала самой высокооплачиваемой в Воронеже по итогам апреля. Соискателям предлагают зарплату от 80 до 110 тыс. рублей, сообщили аналитики портала SuperJob в понедельник, 16 апреля. Претендент должен быть с высшим образованием и опытом создания и программирования сайтов от 1 года.

Вторую строчку рейтинга занимает должность главного бухгалтера в концерн «Детскосельский». Соискателям предлагают зарплату от 80 тыс. рублей. Третье место заняли вакансия управляющей бутиком в компанию BORK. Там соискатели могут рассчитывать на зарплату от 70 тыс. рублей.

Замкнули топ-5 вакансии директора по IT/CIO в «МедЭксперт» (от 65 тыс. рублей) и технолога-дессинатора в «ВИЗАВИ Консалт» (от 60 тыс. до 100 тыс. рублей).

По итогам марта самой высокооплачиваемой вакансией стал врач-птицевод в фармацевтическую компанию «Нита-Фарм». Соискателям предлагалась зарплата в 130 тыс. рублей. Претендент должен быть с 5-летним опытом работы.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Рубль умеренно слабеет в ожидании новых санкций из-за Сирии
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Маск придумал необычный способ сохранения второй ступени ракеты
Аваков представил «тактику мелких шагов» по возвращению Донбасса
Как выглядит Везувий из космоса (фото)
Названы страны с идеальными пляжами
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь