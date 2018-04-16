Аналитики назвали топ-5 самых дорогих вакансий апреля в Воронеже

Вакансия программиста PHP в компанию «Самсон» стала самой высокооплачиваемой в Воронеже по итогам апреля. Соискателям предлагают зарплату от 80 до 110 тыс. рублей, сообщили аналитики портала SuperJob в понедельник, 16 апреля. Претендент должен быть с высшим образованием и опытом создания и программирования сайтов от 1 года.

Вторую строчку рейтинга занимает должность главного бухгалтера в концерн «Детскосельский». Соискателям предлагают зарплату от 80 тыс. рублей. Третье место заняли вакансия управляющей бутиком в компанию BORK. Там соискатели могут рассчитывать на зарплату от 70 тыс. рублей.

Замкнули топ-5 вакансии директора по IT/CIO в «МедЭксперт» (от 65 тыс. рублей) и технолога-дессинатора в «ВИЗАВИ Консалт» (от 60 тыс. до 100 тыс. рублей).