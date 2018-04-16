В Узбекистане создадут новый телеканал совместно с «Первым каналом»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и «Первый канал» создадут совместный телеканал в рамках перспективы расширения двусторонних отношений в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и «Первый канал» создадут совместный телеканал в рамках перспективы расширения двусторонних отношений в
Это обсуждалось на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем Волиным.
В ней также приняли участие представители Управделами президента РФ, ВГТРК, телеканалов «Россия Сегодня», «Первый Канал», «Россия24». Участники обсудили вопросы развития цифрового телевещания, технопарков, цифровой экономика, подготовки специалистов в
В частности, российская делегация ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решения российских платформ для организации мобильного телевидения.
Кроме того, сторонами был обсужден вопрос по созданию совместного телеканала с АО «Первый канал», привлечения российских режиссёров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся узбекских деятелях, вкладе узбекских учёных в развитие мировой цивилизации.
Стороны также договорились об организации на регулярной основе специальных форумов и семинаров для