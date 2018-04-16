Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Вкус детства: любимые сладости 90-х
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Николь Кидман блистала на музыкальной премии в Лас-Вегасе
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
14:23 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане создадут новый телеканал совместно с «Первым каналом»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и «Первый канал» создадут совместный телеканал в рамках перспективы расширения двусторонних отношений в медиа-коммуникационной сфере между нашей страной и Россией, сообщает пресс-служба Мининфоком.

Источник: Podrobno.uz

Это обсуждалось на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем Волиным.

Читайте также
Алламжонов и замминистра СМИ России займутся имиджем Узбекистана

В ней также приняли участие представители Управделами президента РФ, ВГТРК, телеканалов «Россия Сегодня», «Первый Канал», «Россия24». Участники обсудили вопросы развития цифрового телевещания, технопарков, цифровой экономика, подготовки специалистов в информационно-телекоммуникационной сфере.

В частности, российская делегация ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решения российских платформ для организации мобильного телевидения.

Кроме того, сторонами был обсужден вопрос по созданию совместного телеканала с АО «Первый канал», привлечения российских режиссёров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся узбекских деятелях, вкладе узбекских учёных в развитие мировой цивилизации.

Стороны также договорились об организации на регулярной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб государственных органов и выразили готовность оказывать содействие друг другу в повышении квалификации специалистов.

Все новости региона
 В Узбекистане создадут новый телеканал совместно с «Первым каналом»
На стройке в Петербурге разбился узбекистанец
Рубль умеренно слабеет в ожидании новых санкций из-за Сирии
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Маск придумал необычный способ сохранения второй ступени ракеты
Аваков представил «тактику мелких шагов» по возвращению Донбасса
Как выглядит Везувий из космоса (фото)
Названы страны с идеальными пляжами
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь